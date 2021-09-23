Barınamıyoruz provokasyonu: Yurtta kalan da var öğrenci olmayan da

İstanbul'da “Barınamıyoruz” eylemlerine katılanlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, eyleme katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yaşamadığını söyledi.



'YİNE YALANLAR DİZİSİ'



'Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provokasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz' diyen Ersoy'un verdiği bilgilere göre, eyleme katılanlara ilişkin gerçekler şöyle:



TOPLAM 127 KİŞİ KATILDI



İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan, daha sonra Beşiktaş, Bakırköy'de devam eden 'Barınamıyoruz' ve 'Yurtsuzlar' adı altında gerçekleşen eylemlere 127 kişi katıldı. Eyleme katılanların ikametleri tek tek tespit edildi.



73'ÜNÜN İKAMETİ İSTANBUL'DA



Bu kişilerden, 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği belirlendi.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI YOK



8 kişinin herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 kişinin üniversite mezunu, 1 kişinin de akademisyen olduğu belirlendi.



YURTTA KALANLAR VAR



Eyleme katılan 127 kişiden, 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi.