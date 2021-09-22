Thodex soruşturmasında sıcak gelişme! Arnavutluk'ta yakalandı!

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.



Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin 'Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi' olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.







Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.



Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı.



Interpol tarafından 23 Nisan'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor...

