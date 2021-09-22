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İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Şile'de 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın esnasında iş yerinde patlama sesleri duyuldu.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:50
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:50
İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Şile, Avcı Koru Mahallesi Alkan Sokak'ta bulunan 2 katlı fabrikanın deposunda yangın çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler, alev alev yanan depoya müdahalede bulunuyor. Öte yandan yangın söndürme helikopteri ile de yangına müdahalede bulunuluyor.


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