USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,13 - 10,15
Ana Sayfa.
Güncel
Fenerbahçe Giresunspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Giresunspor Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Giresunspor Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe Giresunspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Giresunspor Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Giresunspor Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe iki sezondur Süper Lig maçlarında istediği başarıyı elde edemiyor. Giresunspor Spor Kulübü'nün ilk hafta maçlarının çoğundan başarı ile ayrılması üzerine ise 2021-2022 Süper Lig sezonunu mücadeleleri araştırılmaya başladı. Peki, taraftarın heyecanla beklediği Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta?

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:16
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:24
Fenerbahçe Giresunspor Maçı Ne Zaman? Fenerbahçe Giresunspor Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Giresunspor Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe Giresunspor maçına saatler kala büyük heyecanla beklenen derbi futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu büyük farkla kaçıran Fenerbahçe, bu sene büyük başarılar elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Giresunspor hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Giresunspor maçının detayları…



Fenerbahçe Giresunspor Maçı Saat Kaçta?

Süper Lig ilk hafta maçları nefes kesen mücadeleler ile devam ediyor. Süper Lig'in büyük karşılaşmalarından birisi olacak olan Fenerbahçe Giresun maçına saatler kala taraftarlar Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Merakla beklenen Fenerbahçe Giresunspor maçı 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe
Giresunspor maçı saat kaçta? Heyecanla takip edilen Süper Lig maçlarından olan Fenerbahçe Giresunspor maçı 23 Eylül 2021 tarihinde saat 20.00’de gerçekleşecek. İki büyük takımın mücadelelerinin seyircinin nefesini kesmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Giresunspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


23 Eylül Perşembe günü gerçekleşmesi planlanan Fenerbahçe Giresunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarında taraftarla buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.



Fenerbahçe Giresunspor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports ekranlarından canlı yayına ulaşabilecekler.

Fenerbahçe Giresunspor Maçı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı