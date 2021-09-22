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Ege'de NAVTEX gerilimi! Yunanistan'a telsizden çok net mesaj: Girerseniz müdahale ederiz...

Ege'de NAVTEX gerilimi! Yunanistan'a telsizden çok net mesaj: Girerseniz müdahale ederiz...

Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan bir kez daha karşı karşıya geldi. Yunanistan, Türkiye'nin NAVTEX sahasını ihlal etmeye çalıştı. Oruç Reis, bu girişime izin vermedi. Olayın hemen ardından Yunan telsizine bağalnıldı ve çok ner bir mesaj gönderildi: Girerseniz, müdahale ederiz...

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:15
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:16
Ege'de NAVTEX gerilimi! Yunanistan'a telsizden çok net mesaj: Girerseniz müdahale ederiz...

Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'le Türk kıta sahanlığına girme girişimi TCG Oruç Reis firkateyni tarafından engellendi. Yunan gemisine telsizle "Girersen müdahale edilecek" uyarısında bulunuldu.

Yunanistan, "Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda bilimsel çalışmalar yapacağına" ilişkin 16 eylül de NAVTEX ilan etti.

Türkiye, sahanın bir kısmının Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığını görünce karşı NAVTEX yayınladı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine, Yunanistan'ın Fransız 'Nautical Geo' araştırma gemisi Türk kıta sahanlığına girme girişiminde bulundu ancak söz konusu girişim TCG Oruç Reis firkateyni tarafından önlendi.

"GİRERSENİZ MÜDAHALE EDERİZ"

Alınan bilgiye göre; 'Nautical Geo' araştırma gemisini durduran TCG Oruç Reis, telsizle Yunan gemisinin mürettebatını, "Türk kıta sahanlığına giremezsin. Girerseniz müdahale edilecektir" şeklinde uyardı. Kıta sahanlığına sokulmayan Yunan araştırma gemisi dönmek zorunda kaldı.


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