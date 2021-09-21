Teknofest Giriş Ücretsiz mi? Teknofest Bedava mı? Teknofest Kaydı Nasıl Yaptırılır?

Teknofest 2021'in başlamasıyla birlikte milyonlarca kişinin gözü Teknofest'e çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca kişinin ziyaret noktası olacak olan Ülkemizin önde gelen kamu, kurum, üniversite ve teknoloji şirketlerinin katılım gerçekleştireceği festivalin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Teknofest hakkında çeşitli araştırılmalar yapılmaya başladı. ‘Teknofest girişi ücretsiz mi?' sorusunu soran kişilere yanıt verildi. Peki, Teknofest'e giriş ücretli mi? İşte Teknofest hakkında tüm detaylar…





Teknofest Giriş Ücretsiz mi?



Teknofest Nerede?



TEKNOFEST KATILIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



TEKNOFEST ZİYARET SAATLERİ NELERDİR?



TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

