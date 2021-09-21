Teknofest Giriş Ücretsiz mi? Teknofest Bedava mı? Teknofest Kaydı Nasıl Yaptırılır?

Teknofest 2021'in başlamasıyla birlikte milyonlarca kişinin gözü Teknofest'e çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca kişinin ziyaret noktası olacak olan Ülkemizin önde gelen kamu, kurum, üniversite ve teknoloji şirketlerinin katılım gerçekleştireceği festivalin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Teknofest hakkında çeşitli araştırılmalar yapılmaya başladı. ‘Teknofest girişi ücretsiz mi?' sorusunu soran kişilere yanıt verildi. Peki, Teknofest'e giriş ücretli mi? İşte Teknofest hakkında tüm detaylar…
Teknofest Giriş Ücretsiz mi?
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest bir yıl aranın ardından yeniden başladı! Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek olan festival İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilgililerinin ziyaretine açıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek olan aktivite ve gösterilerin ise ücretsiz olup olmayacağını merak eden ziyaretçiler ‘Teknofest giriş ücretsiz mi
?' sorusunun cevabını araştırıyor.
TEKNOFEST 2021 İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali adı altında düzenlenen tüm gösteri, seminer, sunum, aktivite ve Uluslararası Girişim Fuarı'na ziyaret için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Teknofest Nerede?
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest'i ziyaret etmek isteyen kişiler ‘Teknofest nerede
?' sorusunun cevabını araştırıyor. Aşağıda yer alan adres bilgileri üzerinden Teknofest'e ulaşım sağlayabilirsiniz.
E-Posta : iletiş[email protected]
E-telefon: +90 212 501 94 34
Adres: Atatürk Havalimanı- İstanbul
Festival Koordinatörü İletişim Bilgileri
Ortamahalle Topkapı Maltepe Caddesi Canayakın Sitesi A blok no 6 34040
Bayrampaşa İstanbul
TEKNOFEST KATILIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Teknofest'e katılım gerçekleştirmek isteyen kişilerin gitmeden önce web sitesi üzerinden online kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Coronavirüs pandemi sürecinde olunması sebebiyle kayıt sırasında HES kodu ile birlikte istenilen bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
Online kayıt işleminin tamamlanmasının ardından festivali ziyaret etmek için iki doz covid-19 aşısının gerçekleştirilmesi olması ya da daha önceden corona virüs geçirildiyse tek doz aşının tam olması gerekmektedir. ‘TEKNOFEST'e giriş için koronavirüs aşısı zorunlu mu?' sorusunu soran vatandaşlara bu şekilde yanıt verilmiştir. Bunun yanı sıra Koronavirüs aşısı olmamış veyahut tek doz aşı olmuş kişilerin TEKNOFEST'e girmeden 48 saat içerisinde negatif sonuçlu PCR testine sahip olması gerekiyor.
TEKNOFEST ZİYARET SAATLERİ NELERDİR?
Teknofest ziyaret saatleri
21-26 Eylül tarihleri arasında saat 09.00-19.00 aralığındadır. Peki, Teknofest 2021'e nasıl gidilir?
TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, metro bakımı sebebiyle metro ile alana kadar giriş yapılamadığını ancak ulaşımın ringlerle sağlanacağını açıkladı. Özel aracıyla gelmek isteyen ziyaretçiler içinse 10 binin üzerinde araç park kapasitesi bulunan alanın olduğu belirtildi.
Havacılıktan yapay zekaya, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru gerçekleştirmiş ve 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.
TEKNOFEST 2021 21-26 Eylül tarihleri arasında tüm ziyaretçilere açıktır.