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Seçim yasası çalışmalarında son dakika: 12 vekilli bölgeler ve muhtarlık...

Seçim yasası çalışmalarında son dakika: 12 vekilli bölgeler ve muhtarlık...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasası düzenlemesinde iki kritik nokta üzerinde duruluyor. Bunlar, "Büyükşehirlerde 12 milletvekilli seçim bölgeleri oluşsun" ve "Muhtarlık seçimleri yerel seçimle birlikte mi yoksa ayrı mı yapılsın" olarak ortaya şekillendi. İşte seçim düzenlemesine ilişkin değişiklik öngörüleri ve çalışmalardan son dakika haberleri

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 10:17
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 10:24
Seçim yasası çalışmalarında son dakika: 12 vekilli bölgeler ve muhtarlık...

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasa değişiklikleri konusunda iki kritik nokta üzerinde duruluyor. Bunlar, 'Büyükşehirlerde 12 milletvekilli seçim bölgeleri oluşsun' ve 'Muhtarlık seçimleri yerel seçimle birlikte mi yoksa ayrı mı yapılsın' olarak sıralanıyor.

SEÇİMDE BARAJIN YÜZDE 7'YE ÇEKİLMESİ KARARI

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasalarında değişiklik yapan düzenlemenin Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor. İki partinin bu güne kadar yaptığı çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmelerinde de ele alınmıştı. Erdoğan ve Bahçeli, Türkiye barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilmesi konusunda uzlaşmıştı.

DARALTILMIŞ BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ

AK Parti ve MHP kurmayları şimdi iki önemli konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan ilki, daraltılmış bölge seçim sistemi. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna da daha uygun olacağı için daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini önermişti. Ancak MHP, bu öneriye sıcak bakmadı. Böylece birkaç milletvekilinden oluşacak daraltılmış bölge modelinden şimdilik vazgeçilmiş görünüyor.

12 MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN SEÇİM BÖLGELERİ ÖNERİSİ

MHP, daraltılmış bölge yerine seçim çevrelerinin 12 milletvekilinden oluşması yönünde bir öneri getirdi. 12 ve üstünde milletvekili çıkartacak illeri ilgilendirilecek bu öneri ile üzerinde iki kurmayları çalışıyor. Ortak bir noktada buluşmak mümkün olursa bu öneri de pakette yer alacak.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ

İkincisi de muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılıp farklı bir tarihte yapılması. Bu konuda da görüş birliği oluşmaya başlamıştı ancak bu kez de muhtarlardan ayrı tarihte seçime itirazlar geldiği bildirildi. Muhtarların seçimlerin ayrılmasının kendileri açısından sıkıntı yaratacağı, insanların sandığa gitmek istemeyebileceğini belirttikleri öğrenildi.

Seçim Yasası


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