Görüntüler büyük tepki çekmişti! Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti

İzmir'de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sonrası bayilerde araç kalmadığını öne süren satıcıların, yüzlerce otomobili boş arazilerde stokladığı ileri sürüldü. Yaklaşık 600'e yakın aracı park halinde görenler fırsatçılık yapıldığını öne sürerken, iddiaların odağındaki firma yetkilisi ise, 'stokçuluk' yapmadıklarını ve arazideki araçları kiraladıklarını savundu.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyük tepkilere yol açan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"DERHAL MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMESİ YAPILMIŞTIR"



Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:



"Bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada ve haber sitelerinde yer almıştır.



Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır.Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir.



"GEREKEN İNCELEMELER HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"



Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.



Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir."