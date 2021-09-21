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CHP'nin 'Mavi Vatan' ihaneti! Baykal cephesinden zehir zemberek sözler

CHP'nin 'Mavi Vatan' ihaneti! Baykal cephesinden zehir zemberek sözler

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan hakkındaki skandal açıklamalarına tepki göstererek "Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına, hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmak. 'Buralar da vatandır' demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil." dedi.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 10:24
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 10:37
CHP'nin 'Mavi Vatan' ihaneti! Baykal cephesinden zehir zemberek sözler

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Davutoğlu medyası olarak bilinen Karar TV'ye konuştu. Çeviköz açıklamasında, Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını eleştirmeye kalktı.

'MAVİ VATAN, SALDIRGAN BİR ALGI YARATIYOR' 

'Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram.' şeklinde konuşan Çeviköz, şöyle devam etti: 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.'

BAYKAL CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamalarına eski genel başkan Deniz Baykal'ın kızından sert tepki geldi.

Biyokimya Profesörü ve TIP doktoru Aslı Baykal, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız' diyen Çeviköz'e yanıt verdi. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: 'Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına, hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmak. 'Buralar da vatandır' demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil.'


Deniz Baykal


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