Rusya'da Şok! Üniversiteye Ateş Açıldı! Ölü ve Yaralılar Var...

Rusya'dan şoke eden bir saldırı haberi geldi. Bir üniversitede silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.



Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor.



Büyük panik yaşanan üniversiteler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı.



SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Saldırganın üniversiteye geldiği anlar böyle görüntülendi. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.



RUS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!



Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.



Saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisi var.







