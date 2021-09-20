Rusya'da Şok! Üniversiteye Ateş Açıldı! Ölü ve Yaralılar Var...

Son dakika bilgisine göre Rusya'nın Sibirya bölgesinde dehşet görüntüleri geliyor. Ülkenin Sibirya bölgesinde Perm Üniversitesi'nde kanlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölü ve yaralılar var. Sosyal medyaya düşen görüntülerde saldırganın okula geliş anı ve öğrencilerin canlarını kurtarmak için binadan atladığı anlar var. Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.
Rusya'dan şoke eden bir saldırı haberi geldi. Bir üniversitede silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor.
Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor.
Büyük panik yaşanan üniversiteler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Saldırganın üniversiteye geldiği anlar böyle görüntülendi. Saldırganın adının Timur Bekmansurov olduğu belirtiliyor. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
RUS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!
Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisi var.