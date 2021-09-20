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Mehmetçik'in Gabar'da Dinlenme Anı! Yatak Taş Yastık Taş!

Mehmetçik'in Gabar'da Dinlenme Anı! Yatak Taş Yastık Taş!

Mehmetçik zorlu arazi koşullarında vatan nöbetine devam ediyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Gabar'da bir Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında dinlenme anına ait fotoğrafı paylaştı.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:34
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:36
Mehmetçik'in Gabar'da Dinlenme Anı! Yatak Taş Yastık Taş!

ağ tepe gezerek hain terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik, PKK'lılara dağları dar etmeye devam ediyor. En zorlu şartlarda vatan savunmasına kararlılıkla devam eden Mehmetçiklerden gelen fotoğraflar da ,vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne seriyor.

GABAR'DA MEHMETÇİK
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar da, sosyal medya hesabından Gabar'da bir Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında dinlenme anına ait bir fotoğraf karesini paylaştı.

Ağar, fotoğrafta 'Aslan yatağı Gabar'daki teğmenim göndermiş. Yatak taş, yastık taş, yorgan hala gökyüzü. Bıtıraklı kayalar, kokurdan kuyuları, mağaralar.' ifadelerini kullandı.

Mehmetçik


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