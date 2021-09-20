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İYİ Partili o isim FETÖ sevdalısı çıktı!

İYİ Partili o isim FETÖ sevdalısı çıktı!

Bilecik’te 15 Temmuz şehitlerini ziyaret edenlere, “Hükümet değişince yargılanacaksınız” diyen İYİ Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses’in, maklube yerken çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:20
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:45
İYİ Partili o isim FETÖ sevdalısı çıktı!

Bilecik'te 15 Temmuz Şehitler Parkında fotoğraf çektirenlerin hükümet değiştiği zaman yargılanacağını söyleyerek halkı tehdit eden, İyi Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in, 17-25 Aralık sürecinden sonra, maklube yerken çektirdiği fotoğraflara SABAH ulaştı. Gürses'in yardımcı ağabeyi Mürsel Gürses'in de FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındığı ve halen aklanamadığı öğrenildi.

HALKI TEHDİT ETMİŞTİ

Bilecik'te 15 Temmuz anma programlarından bir gün önce, Valilik tarafından kurulan planlama komisyonuna Belediyeyi temsilen katılan Başkan Yardımcısı İyi Partili Ahmet Gürses, kentte yapılacak olan anma programının, 15 Temmuz Şehitler parkında yapılmasına karşı çıkmıştı. Komisyon üyeleri ise programların planlanan yerde yapılmasını onayladı. Buna öfkelenen Gürses, 'İleride hükümet değiştiği zaman orada fotoğraf çektiren herkes yargılanır' diyerek halkı tehdit eden skandal bir açıklamaya imza atmıştı.



MAKLUBE SOFRALARINDA

Ahmet Gürses'in, tam bir FETÖ hayranı olduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra, eşi ile birlikte FETÖ'nün ünlü yemeği maklube yerken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığı daha sonra ise sildiği belirlendi. Ahmet Gürses'in eşi Şadiye Yücel Gürses'in de kendi sosyal medya hesabında, maklubeyi yapan arkadaşına teşekkür ettiği görüldü.



AĞABEYİ DE YARGILANIYOR

Ahmet Gürses'in, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapan ağabeyi Mürsel Gürses'in de FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınarak yargılandığı ortaya çıktı. Üniversiteden açığa alınan 11 kişiden 10'u yargılamalardan aklanırken, sadece Mürsel Gürses'in yargılanmasına devam edildiği öğrenildi.


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