CHP'den Gençlere Skandal Engel! Burası CHP'li Belediye Terk Edin!

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Çankaya'daki Çansera Parkı’nda "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" isimli buluşma düzenlendi.



ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDEN MÜDAHALE

Ancak organizasyonun başlamasından bir süre sonra CHP’li Çankaya Belediyesi, buluşmaya müdahalede bulundu. Belediyeye ait güvenlik görevlileri "Burası CHP'li belediye burayı terk edin" diyerek asılan pankartları indirdi.



Yaşanan olaya tepki gösteren AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Ceylan, tepkisini "Çansera Parkında Çankaya Belediyesi güvenlik görevlileri tarafından 'Burası CHP'li belediye burayı terk edin' denilip pankartımız indirildi. Toplu halde muhabbet etmemize dahi dayanamayan bu zihniyet, ülkeye demokrasi getireceğini iddia ediyor!" sözleriyle dile getirdi.



"GENÇLERE TAHAMMÜLLERİ YOK"

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ise "Her fırsatta demokrasi ve özgürlükten bahseden CHP ve zihniyeti yine şaşırtmadı. Çankaya Belediyesine bağlı, Çansera Parkında genç kardeşlerimizin bir araya gelmesine dahi tahammül edemeyen CHP’li Çankaya Belediyesini kınıyorum. Başkentimizin mahallelerinde genç kardeşlerimiz ile durmaksızın var olmaya ilelebet devam edeceğiz” dedi.



