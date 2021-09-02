İstanbul'da yine arızalı İETT vakası

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları canından bezdirdi.



Her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.



Son vaka ise bu sabah, İstanbul Başakşehir'de görüntülendi.



MERAL AKŞENER'İN FATİH BENZETMESİ

Otobüslerinin arızalanmasına İstanbulluların tahammülü kalmazken, akıllara geçtiğimiz gün İyi Parti Lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'na, gemileri karadan yürüterek İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet benzetmesini getirdi.



