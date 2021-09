Ida kasırgası, New York'u su altında bıraktı

ABD, tropik fırtınaya dönüşen Ida kasırgasının etkisi altına girdi.



New York ve New Jersey'de şiddetli sağanak yağışın ardından su baskınları yaşandı.



NEW YORK METROSU SU ALTINDA

İki kentte ortaya çıkan tablo nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, New York metrosu bir kez daha benzer görüntülere sahne oldu.



New York Ulusal Hava Durumu Servisi, şehir için ilk kez ani sel konusunda acil durum ilan ettiğini kaydetti.



"TARİHİ ANLAR YAŞIYORUZ" AÇIKLAMASI

Metro istasyonunda yaşanan su baskını anbean kaydedildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız." dedi. NBC News, New York'ta bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.







Fırtınaya teslim olan New Jersey'de Belediye Başkanı Hector Lora, ağır hava koşulları nedeniyle bir kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini duyurdu.



"METROLARDAN UZAK DURUN"

Söz konusu iki şehirde tren seferleri durdurulurken, diğer taraftan Amerikalılar evlerinde su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı.



New York Belediye Başkanı De Blasio, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, bunu yapmayın. Metrolardan, yollardan uzak durun." çağrısında bulundu.



BİNLERCE KİŞİ KARANLIKTA KALDI

"Gözümüz elektrik şebekesinde. Elektriksiz yaklaşık 5 bin 300 abonemiz var. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz." diye ekledi.