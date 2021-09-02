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Ida kasırgası, New York'u su altında bıraktı

Ida kasırgası, New York'u su altında bıraktı

Şiddetli yağışın ardından New York metrosunda yine benzer görüntüler yaşandı. İstasyon suyla kaplanırken, New Jersey'de de hayat durma noktasına geldi.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:06
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:11
Ida kasırgası, New York'u su altında bıraktı

ABD, tropik fırtınaya dönüşen Ida kasırgasının etkisi altına girdi.

New York ve New Jersey'de şiddetli sağanak yağışın ardından su baskınları yaşandı.

NEW YORK METROSU SU ALTINDA
İki kentte ortaya çıkan tablo nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, New York metrosu bir kez daha benzer görüntülere sahne oldu.

New York Ulusal Hava Durumu Servisi, şehir için ilk kez ani sel konusunda acil durum ilan ettiğini kaydetti.

"TARİHİ ANLAR YAŞIYORUZ" AÇIKLAMASI
Metro istasyonunda yaşanan su baskını anbean kaydedildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız." dedi. NBC News, New York'ta bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Fırtınaya teslim olan New Jersey'de Belediye Başkanı Hector Lora, ağır hava koşulları nedeniyle bir kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"METROLARDAN UZAK DURUN"
Söz konusu iki şehirde tren seferleri durdurulurken, diğer taraftan Amerikalılar evlerinde su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı.

New York Belediye Başkanı De Blasio, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, bunu yapmayın. Metrolardan, yollardan uzak durun." çağrısında bulundu.

BİNLERCE KİŞİ KARANLIKTA KALDI
"Gözümüz elektrik şebekesinde. Elektriksiz yaklaşık 5 bin 300 abonemiz var. Yağışların birkaç saat içinde durmasını bekliyoruz." diye ekledi.


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