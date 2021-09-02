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HDP'li Paylan'dan ittifak ortaklarına gözdağı: Millet İttifakı 'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' derse çok büyük hatada bulunur

HDP'li Paylan'dan ittifak ortaklarına gözdağı: Millet İttifakı 'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' derse çok büyük hatada bulunur

HDP vekili Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayında, CHP ve İYİ Parti ile kurdukları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde iktidarın kaybetmesi için oy verdiklerini belirten Paylan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Millet İttifakı'na gözdağı vererek, "'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur." dedi.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:29
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:37
HDP'li Paylan'dan ittifak ortaklarına gözdağı: Millet İttifakı 'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' derse çok büyük hatada bulunur

HDP'li Garo Paylan Bizim TV YouTube kanalında yaptığı konuşmada, Millet İttifakı ile 2019 yerel seçimlerinde yaptıkları ittifaka ve 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi.
"İKTİDAR KAYBETSİN DİYE MİLLET İTTİFAKI'NA OY VERDİK"

Yerel seçimlerde iktidarın kaybetmesi için Millet İttifakı'na oy verdiklerini vurgulayan Paylan, tek stratejilerinin bu olduğunu vurguladı.

HDP vekili Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayında, CHP ve İYİ Parti ile kurdukları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde iktidarın kaybetmesi için oy verdiklerini belirten Paylan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Millet İttifakı'na gözdağı vererek, ''Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur.' dedi.

HDP'Lİ PAYLAN'DAN İTTİFAK ORTAKLARINA GÖZ DAĞI

Şimdi kazanacakları 'barış ve demokrasi' olduğunu vurgulayan Paylan, Millet İttifakı'na gözdağı vererek, "'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur." dedi.

Paylan'ın açıklamaları şöyle:

"Biz İstanbul seçimlerinde, yerel seçimlerde muhalefete, iktidar kaybetsin diye oy verdik. Tek bir stratejimiz vardı. İktidara kaybettirmek. Ama şimdi kazanacağımız bir barış ve demokrasi var. Millet İttifakı şöyle bakarsa, Ben nasıl olsa yürürüm, HDP seçmeni nasıl olsa Erdoğan'a karşıt, ben ne yaparsam yapayım, milliyetçi politika da gütsem nasıl olsa bana oy verecek derlerse çok büyük bir hatada bulunurlar."

PERVİN BULDAN DA 'BARIŞ' VURGUSU YAPMIŞTI

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Van'da dün yaptığı konuşmada, muhalefet partilerine 'ittifak' çağrısı yapmış, Türkiye'deki sorunların çözümü için, 'Barış İttifakı' kurmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Paylan gibi 'barış ve demokrasi' vurgusu yapan Buldan, "Barış İttifakı kurulursa Öcalan'a uygulanan tecrit kalkar, Selahattin de Figen de Gülten de hapisten çıkar" demişti.


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