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HDP'li Meral Danış Beştaş teröristbaşı Öcalan'ı 'barışın anahtarı' olarak tanımladı

HDP'li Meral Danış Beştaş teröristbaşı Öcalan'ı 'barışın anahtarı' olarak tanımladı

HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı 'bu ülkeye barışı getirebilecek kişi' olarak tanımladı. Beştaş, "Barışın anahtarını kullanabilecek, hepimizin önünü açabilecek, Türkiye’yi rahatlatabilecek Sayın Öcalan’ın konuşması, sesi, görüntüsü kısılmak isteniyor." dedi

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:18
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:19
HDP'li Meral Danış Beştaş teröristbaşı Öcalan'ı 'barışın anahtarı' olarak tanımladı

HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Beştaş, Öcalan'ın 'ülkeye barışı getirecek kişi' olduğunu iddia etti.

"Bu ülkeye barışı getirebilecek, barışın anahtarını kullanabilecek, hepimizin önünü açabilecek, Türkiye’yi rahatlatabilecek Sayın Öcalan’ın konuşması, sesi, görüntüsü kısılmak isteniyor." diyen Beştaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tecrit barışa uygulanan bir tecrittir, barışın sesi kısılmak isteniyor. Biz onurlu bir barış için rol alabilecek herkesin rolünü oynaması gerektiğini düşünüyoruz ve bu tecridin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz."

Yargıtay binasının duayla açılmasından da rahatsız oldu

Yargıtay'ın yeni binasının dualarla açılmasından da rahatsız olan Beştaş, "Dün insan haklarının, hukukun ve evrensel değerlerin ruhuna Fatiha okundu. Artık cenazeyi kaldırabilirsiniz" diye konuştu.


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