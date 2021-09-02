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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İslam dinine nefret kustu: 'Ne fetvası yalan söylüyorlar!'

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İslam dinine nefret kustu: 'Ne fetvası yalan söylüyorlar!'

CHP tayfasının İslam düşmanı damarları kabardı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Medya Mahallesi programında Diyanet İşleri Başkanlığı'na nefret kustu. Diyanet İşleri'ni hor görerek küçümseyen Arslan " Fetva kelimesinden hoşlanmıyorum. Ne fetvası yalan söylüyorlar!" dedi. Sosyal medyada videonun gündem olmasıyla kullanıcılar Arslan'a tepki gösterdi.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 17:24
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 17:29
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İslam dinine nefret kustu: 'Ne fetvası yalan söylüyorlar!'

Türkiye'nin ve İslam dininin gerçekliklerinden bir haber olan Halk TV Sunucusu Ayşenur Arslan, yaptığı programlarla Diyanet İşleri'ni hedef almaya devam ediyor. Medya Mahallesi programında konuşan Arslan 'Diyanet İşleri bir müdürlük, bu kadar' diyerek Diyanet İşleri'ni küçümsedi.


'NE FETVASI YALAN SÖYLÜYORLAR'

Programın devamında 'Fetva kelimesinden hoşlanmıyorum. Diyanet İşleri nedir ya... Diyanet İşleri bir müdürlük, bu kadar. Fetva vermek ne demek? Kime göre veriyor bunu? Ne fetvası yalan söylüyorlar!' diyen Ayşenur Arslan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada videonun gündem olmasıyla kullanıcılar Arslan'a tepki gösterdi.

Ayşegül Arslan


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