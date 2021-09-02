AK Parti uyardı! İmamoğlu'nun aklı başına 9 ay sonra geldi!

İstanbul'da son 2 yıla sivrisinek sorunu damga vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi pandemiyi öne sürerek 4 mevsim devam edilmesi gereken ve uzmanlar tarafından özellikle kış ve sonbahar mevsiminde yapılması gerektiğini vurguladığı larvasit çalışmalarını yapmadı. 2 yılda İstanbul'da Asya Kaplanı Sivrisineği başta olmak üzere, sivrisinek, sinek ve haşereler vatandaşı canından bezdir. İstanbul'un her ilçesinde ortaya çıkan soruna karşı ilçe belediyeleri kısıtlı imkanlarla ilaçlama yaparak çözüm üretmeye çalıştı. Ancak İBB'nin larvasit çalışmalarını askıya alması mega kentte 'uçan kabus' olarak belirtilen sivrisinek sorununun olmasına neden oldu.







İBB SMS GÖNDERDİ



Avcılar, Büyükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş ve Beykoz başta olmak üzere İstanbul'un tüm ilçelerinde vatandaşlar yoğun sivrisinek ısırığı ve ısırık sonrası oluşan şişme ve kızarma sonrasında şikayetlerini artırdı. İBB ise sorunun çözümü için SMS göndererek vatandaşlardan yardım istedi. Gönderilen mesajda, 'Değerli İstanbullular, belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle mücadele etmektedir.







Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim' denildi. Mesajın sonunda bir de bir animasyon filmi linki paylaşıldı. Sivrisineklerin üreme alanlarının gösterildiği animasyon filminde 'Sivrisineklerin üreme alanlarının yüzde 80'i insan eliyle oluşur' gibi bilgilere yer verildi.



İLAÇLAMA YAPIN UYARISI YAPILDI



Yaşanan sorun sonrası İBB yönetiminin Ocak 2021 Meclis toplantısında AK Partili İBB Meclis üyesi Ömer Çetinkaya tarafından verilen soru önergesiyle uyarıldığı ortaya çıktı. Çetinkaya verdiği soru önergesinde, 'BB sağlık Daire Başkanlığı olarak özellikle sivrisinek mücadelesi 4 mevsim aralıksız yapılması gereken en önemli sorumluluk iken İstanbul'da genelinde ne için biyolojik mücadele olan larvasit mücadelesine başlamadınız? Üstelik sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken hala neyi bekliyorsunuz? Saha önlemleri ve kontrol çalışmalarının yapılması üreme odaklarının tespiti, mücavir alanlarda su birikintileri, göletler, yapay göletler, süs havuzları, çöp toplama merkezleri, sulama alanları, dereler, sanayi birikintileri, fosseptikler, ormanlık ve yabani alan çalışmalarıyla ilgili bu mevsimde neler yaptınız? Son zamanlarda İstanbul'da görülmeye başlayan ve birçok hastalıklara sebep olan Asya Kaplan Sivrisineği mücadele kapsamında eyleme geçmeyi düşünüyor musunuz yoksa bu vektör sebebiyle İstanbul'a has bir salgınla dünyaya rezil olmayı mı düşünüyorsunuz?' eleştirisinde bulundu.



GÖKSU: GÜNAYDIN



9 önce AK Parti Grubu tarafından yapılan uyarıya aldırmayan İBB yönetimi Asya Kaplan Sivrisineği'yle mücadele kapsamında çalıştay yapmaya karar verdi. Bu duruma İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 'Asya Kaplan Sivrisineği ile mücadele konusunda ocak ayında İBB AK Parti Grubu olarak önerge vermiştik. Arkadaşlar şimdi çalıştay yapacakmış. Günaydın' diyerek eleştirdi.