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AK Parti MYK'nın gündemi seçim barajı ve Yeni Anayasa! Erdoğan liderliğinde kritik toplantı

AK Parti MYK'nın gündemi seçim barajı ve Yeni Anayasa! Erdoğan liderliğinde kritik toplantı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık ediyor. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.08'de başladı. Toplantının gündeminde seçim barajı ve Yeni Anayasa çalışmaları olacak.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:20
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:23
AK Parti MYK'nın gündemi seçim barajı ve Yeni Anayasa! Erdoğan liderliğinde kritik toplantı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.08'de başladı.

GÜNDEM YOĞUN

Toplantıda ele alınacak konular arasında Yeni Anayasa çalışmaları ve seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi konusu da var.

BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI'NIN BARAJ KARARI YÜZDE 7 OLARAK TESCİLLENMİŞTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada 'Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. ' ifadelerini kullanmıştı.


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