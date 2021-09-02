AK Parti MYK'nın gündemi seçim barajı ve Yeni Anayasa! Erdoğan liderliğinde kritik toplantı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.08'de başladı.



GÜNDEM YOĞUN



Toplantıda ele alınacak konular arasında Yeni Anayasa çalışmaları ve seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi konusu da var.



BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI'NIN BARAJ KARARI YÜZDE 7 OLARAK TESCİLLENMİŞTİR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada 'Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. ' ifadelerini kullanmıştı.