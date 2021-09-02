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1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın son karşılaşmalarına çıkacak. Her olimpiyat döneminde olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz yarışıyor. İşte 2 Eylül 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 10:22
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 10:25
1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda heyecan dorukta! Olimpiyat oyunlarının son günlerine gelinmişken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz müsabakalara çıkacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 2 Eylül Perşembe Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı



2 Eylül 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Günün Programı


ATICILIK

P3 Karışık Ateşli Tabanca Elemeler

02.45 M. Korhan Yamaç

Murat Oğuz


ATLETİZM

Erkekler T13 400M –Final

03.54 Hakan Cira

Kadınlar T53 400M –Eleme

06.17 Hamide Doğangün

Kadınlar T54 400M –Eleme

06.42 Zübeyde Süpürgeci

YÜZME

Kadınlar S2 50M Sırtüstü –Eleme

04.40 Elif İldem

OKÇULUK

Kadınlar Klasik Yay Açık Sınıf-Eleme

06.30 Yağmur Şengül

Zehra Özbey Torun

BADMINTON

Kadınlar WH2 Tekler –Grup Müs.

07.00 Emine Seçkin

Kadınlar SUS Tekler- Grup Müs.

07.40 Zehra Bağlar Bıyık

TEKVANDO

Kadınlar K44 49KG –Elemeler

07.30 Meryem Betül Çavdar

Erkekler K44 61KG-Elemeler

07.45 Mahmut Bozteke

GOALBALL

Kadınlar Yarı Final

09.00 Turkey- Japonya



2 Eylül 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

2 Eylül 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları Günün Programı


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