1 Eylül Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın son karşılaşmalarına çıkacak. Her olimpiyat döneminde olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz yarışıyor. İşte 2 Eylül 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda heyecan dorukta! Olimpiyat oyunlarının son günlerine gelinmişken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz müsabakalara çıkacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 2 Eylül Perşembe Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı…