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Terör örgütüne operasyon üstüne operasyon! 15 terörist etkisiz

Terör örgütüne operasyon üstüne operasyon! 15 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı "Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 11:50
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 13:26
Terör örgütüne operasyon üstüne operasyon! 15 terörist etkisiz

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen J-İHA/SİHA destekli hava harekatında PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

HAREKOL KIRSALINDA TESPİT EDİLDİLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının ortak çalışmasında PKK'ya darbe vuruldu.

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirildi.


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