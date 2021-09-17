Müge Anlı'da mucize gibi kavuşma! Gözyaşları sel olup aktı... 19 kardeşinin olduğunu öğrenmişti

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander, Müge Anlı'da ailesi buldu. 19 kardeşi olduğunu öğrenen genç adam büyük şaşkınlık yaşadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bügünkü yayınında duygusal anlar yaşandı.



Alman vatandaşı olan Vedat Alexander ailesini bulmak için Müge Anlı'ya katıldı.



Türk bir annesi olan Vedat'ın Türkiye'li bir kız arkadaşı olduktan sonra annesini aramak için Türkiye'ye gelmiş.



Ablası 3 yaşında, kendisi 2 yaşında iken İzmir'de bir cami önüne bırakılan Vedat ve ablası Hülya 33 yıl önce Almanya'ya evlatlık verilmiş.



33 yıl önce İzmir'in Konak ilçesinde Mersinli Camii önüne bırakılan iki kardeş için not bırakılarak terk edilmiş.



Şuan 4 çocuk babası olan Vedat, Türkiye'ye dönerek ailesini bulup burada yaşamak istiyor. Berlin'den gelen Vedat, annesini, babasını ve akrabasını arıyor.



Adil Yaman adında bir vatandaş Vedat'ın babası olduğunu söyleyerek canlı yayına katıldı. Aslen Mardinli olduğunu söyleyen Adil Yaman, Mardin'den İzmir'e çalışmak için geldiğini sonrasında eşinin ve kardeşinin 2 çocuğunu getirip kendisine bıraktıklarını ve gittiklerini söyledi.



Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında bir mucize yaşandı. Vedat Alexander 33 yıl sonra ailesine buldu. Büyük sevinç yaşayan genç adam ayrıca 19 kardeşinin olduğunu öğrendi.



Vedat Alexander, bügünde Müge Anlı canlı yayınında ise yıllardır beklediği anı yaşadı.



33 yıl sonra gerçekleşen mucize buluşma gerçekleşti. Vedat Alexander, 19 kardeşiyle hasret giderdi. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.



