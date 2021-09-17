USD (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46 EURO (Alış - Satış) : 9,94 - 9,96
Ana Sayfa.
Siyaset
İttifakta Adaylık Krizi! '2018'de Kaybettik' Deyip Karşı Çıktı!

İttifakta Adaylık Krizi! '2018'de Kaybettik' Deyip Karşı Çıktı!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, CHP ve İYİ Parti ayrışma yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok adayla seçimlere girilmesini istiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Millet İttifakı'nın tek adayla seçimlerin ilk turuna katılmasından yana.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 10:35
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 10:36
İttifakta Adaylık Krizi! '2018'de Kaybettik' Deyip Karşı Çıktı!

2023'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti liderlerinin farklı yönlerdeki açıklamaları, yaşanan ayrışmayı gözler önüne seriyor.

"BİRDEN FAZLA OLABİLİR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak karar alınırsa aday olacağını söylemesinin ardından geçtiğimiz haftalarda çok adaydan yana olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bir televizyon yayınında "Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" dedi.

"TEK ADAYDAN YANAYIM"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk tura Millet İttifakı'nın tek adayla girmesi gerektiğini belirtti. Bir gazeteye verdiği demeçte, "Ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

2018'DE KAYBETTİK ÇIKIŞI
CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanları sayfalarına taşıyan Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İYİ Partililer 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek "her parti aday çıkardı seçim kaybedildi" anımsatmasında bulunuyor.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı