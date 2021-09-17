İttifakta Adaylık Krizi! '2018'de Kaybettik' Deyip Karşı Çıktı!

2023'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti liderlerinin farklı yönlerdeki açıklamaları, yaşanan ayrışmayı gözler önüne seriyor.



"BİRDEN FAZLA OLABİLİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak karar alınırsa aday olacağını söylemesinin ardından geçtiğimiz haftalarda çok adaydan yana olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bir televizyon yayınında "Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" dedi.



"TEK ADAYDAN YANAYIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk tura Millet İttifakı'nın tek adayla girmesi gerektiğini belirtti. Bir gazeteye verdiği demeçte, "Ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.



2018'DE KAYBETTİK ÇIKIŞI

CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanları sayfalarına taşıyan Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İYİ Partililer 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek "her parti aday çıkardı seçim kaybedildi" anımsatmasında bulunuyor.