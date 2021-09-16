Meteorolojiden 13 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimleri ve Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, Adana, Kayseri, Konya, Niğde, Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Tokat, Karaman için sarı kodlu uyarı yapıldı.



SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.



KUVVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar ve Denizli için 'Sarı Kodlu' uyarı verildi. Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve çevrelerinde kuvvetli yağışın beklendiğini söyledi. Sağanak yağışın bugün itibariyle görülmeye başlanacağını aktaran Müdür Akçakaya, 'Vatandaşlarımızı ani yağış, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Sarı uyarı bizim meteorolojik kod renklerimizden bir tanesidir. Sarı uyarının anlamı, hava durumunda potansiyel bir tehlike olduğu anlamını taşımaktadır. Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu uyarıyı bölgemiz içinde değerlendirecek olursak Afyonkarahisar ve Denizli'yi görmekteyiz' dedi.



Metrekare başına 20 ila 50 kilogram yağmurun düşmesini beklediklerini ifade eden Akçaya şöyle devam etti:



'Yağışlı hava kütlesinin bugün ve yarın etkili olacak. Yarın akşamdan sonra yağışlı sistem doğuya kayacaktır. Cuma, Cumartesi, Pazar yağışlı sistem bölgemizi terk edecektir.'



Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu



İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu



MANİSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANKIRI 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olamk üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık