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18 Eylül şok Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK 18 Eylül kataloğunda ne var? 18 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

18 Eylül şok Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK 18 Eylül kataloğunda ne var? 18 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

ŞOK 18 Eylül kataloğu yayınlandı! 18 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta pek çok indirimli ürünü satışa sunacak. ŞOK marketlerinde bu hafta elektrikli ev aletlerinden, tekstile, mutfak eşyalarından beyaz eşyaya, bahçe aletlerinden gıdaya onlarca indirimli ürün raflardaki yerini alacak. Peki, ŞOK’â bu hafta neler gelecek? ŞOK’ta bu Cumartesi nelerde indirim var? ŞOK 18 Eylül kataloğunda ne var? İşte 18 Eylül ŞOK Aktüel ürünler kataloğu…

Ekleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:24
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:32
18 Eylül şok Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK 18 Eylül kataloğunda ne var? 18 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

18 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın ŞOK aktüel kataloğunda teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, okul malzemelerine kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. Peki, ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta bu Cumartesi hangi ürünlerde indirim var? 18 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğu

18 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU









Esse Turbo Pro Granit Tabanlı Ütü 199 TL

Blitz Dijital Bambu Baskül 99,90 TL

Bilitz Dijital Cam Baskül 54,90 TL

Mr.Knife Saç & Sakal Kesme Makinesi 54,90 TL

Mr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 14,95 TL

2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabılık 219 TL



Casati Atlantis Silikonlu İç Cephe Boyası Özel Kum Beji / Ay Tozu renklerinde 89,90 TL

Casati Atlantis Tavan Boyası 119 TL

20 cm Saplı Rulo 7,99 TL

10 cm Saplı Rulo 3,99 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırçası 3 Numara 6,50 TL

2,5 Numara 5,50 TL ve 2 Numara 4,50 TL

Nitril Kaplı Eldiven 4,99 TL

Plastik Saplı Spatula 3,99 TL

280 gram Şeffaf Silikon 14,95 TL

Silikon Tabancası 7,99 TL

Paketleme Bandı 4,99 TL




18 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünlere tüm ŞOK mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Şok Aktüel Kataloğu


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