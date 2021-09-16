18 Eylül şok Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK 18 Eylül kataloğunda ne var? 18 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

18 Eylül şok Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK 18 Eylül kataloğunda ne var? 18 Eylül ŞOK Aktüel Ürünleri

ŞOK 18 Eylül kataloğu yayınlandı! 18 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta pek çok indirimli ürünü satışa sunacak. ŞOK marketlerinde bu hafta elektrikli ev aletlerinden, tekstile, mutfak eşyalarından beyaz eşyaya, bahçe aletlerinden gıdaya onlarca indirimli ürün raflardaki yerini alacak. Peki, ŞOK’â bu hafta neler gelecek? ŞOK’ta bu Cumartesi nelerde indirim var? ŞOK 18 Eylül kataloğunda ne var? İşte 18 Eylül ŞOK Aktüel ürünler kataloğu…