CHP yandaşı Uğur Dündar da Ali Erbaş'ın Yargıtay binasındaki duasını hazmedememiş! '28 Şubat'çı zihniyet tehditler savurdu!

Yargıtay binası açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası, CHP'ye yakın isimleri rahatsız etmeye devam ediyor.



Mustafa Kemal Atatürk'ün dualar ile açtığı Meclis'i unutup TSK'yı yargıyı, hükümeti hedef alan sözlerle saldıran çukur medyasının başrol oyuncularından biri daha Yargıtay binasındaki açılışa dil uzattı.



Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, TELE 1'de katıldığı bir televizyon programında Yargıtay binasındaki açılışta Ali Erbaş'ın dua etmesi ile ilgili adeta tehditler savurdu.



Uğur Dündar, TELE 1'de katıldığı bir programda 'Anayasal zorlamalar içerisinde bulunuyorlar. Hukuk nezdinde de gündeme getirilecektir. Yargıtay'ın binasının açılışı ve yeni yargı döneminin başlangıcında Ali Erbaş, biliyorsunuz o fotoğrafı sayın Cumhurbaşkanı ile verdi. Peki soruyorum ben Madem Ali Erbaş, yargı açısından bu kadar önemli. Acaba o açılışını yaptığı yargı binasında kararları imamlar mı veriyor. Versin bunun cevabını bakalım. O zaman bu nereye savruluştur' dedi.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR!



Uğur Dündar'ın bu skandal açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı Dündar'ın sözleri için Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dua ederkenki fotoğrafını paylaşarak 'Dua ettiği için Ali Erbaş'ı yargılayacak, hamamböcekçi Uğur Dündar sana soruyorum: Bunları da yargılayacak mısın?' diye yazdı.



28 ŞUBATÇI ZİYNİYET HORTLADI



Youtube kanalında yayınladığı videoyla Yargıtay'ın yeni binasının açılısında dua eden Diyanet İşleri Ali Erbaş'a hakaret eden Gazeteci Can Ataklı, Türk ordusunu pasiflikle itham etmişti.



Ordunun, açılışta dua edilmesine tepki vermesini isteyen Ataklı, 'Efendim Türk ordusu laikliğin bekçisidir falan filan diye iri iri konuşulur. Ve benim zavallı demokrat insanlarım o duygu ve düşünce içinde ordusuna sarılır. Benim ordum geçit vermez diye düşünüyor. Bakıyorsunuz Yargıtay yargının mabedi. Şeyhülislam kılıklı bir herif çıkıyor dua okuyor. Yargıtay Başkanı tepki vermeden ellerini açıyor. Bana 'Burası müslüman ülke' diyerek aptal aptal açıklamalar yapıyorlar. Benim ordum bu konuda da tepkisiz, görüşsüz.' dedi.



Can Ataklı 'Ordumuz rahatsız, hasta, bütün duyarlılığını yitirdi. Diyanet İşleri Başkan istediği gibi konuşuyor, laikliği yerden yere vuruyor. Yav kardeşim Genelkurmay Başkanı denen adamın hiç mi haysiyeti yok...' dedi.