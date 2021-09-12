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CHP yine bildiğiniz gibi! Datça Belediyesi dalga konusu olan sanayi heykelinin açılışını yaptı!

CHP yine bildiğiniz gibi! Datça Belediyesi dalga konusu olan sanayi heykelinin açılışını yaptı!

Geçtiğimiz haftalarda katılımın az olduğu gerekçesiyle açılış töreni iptal edelin heykel için, tekrardan bir araya gelindi.

Ekleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 13:38
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 13:40
CHP yine bildiğiniz gibi! Datça Belediyesi dalga konusu olan sanayi heykelinin açılışını yaptı!

Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert olan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bunun son örneği Muğla'nın Datça ilçesinde yaşandı.

CHP'li Datça Belediyesi tarafından 4 Eylül tarihinde bölge esnafının katılmaması üzerine ertelenen Sanayi Ağacı heykelinin açılışı dün az kişili katılımla gerçekleştirildi.

KURDELEYİ KESEMEDİ

Açılış kurdelesini makas yerine sanayi esnafının kullandığı uzun saplı demir kesme aletiyle kesmeye çalışan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kesmek için üç denemesinde de başarılı olamadı.



AÇILIŞA KİMSE GELMEMİŞTİ

İlk törende Datça Belediye Başkanı Uçar heykelin açılışı için düzenlenen törende kimsenin olmaması üzerine şaşkınlık yaşamış, gelmeyenlere sitem ederek 'Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz' ifadelerini kullanmıştı.



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