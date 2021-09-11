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Siyaset
Devlet Bahçeli'den Akşener'in İmaoğlu'nu Fatih'e benzetmesine sert tepki!

Devlet Bahçeli'den Akşener'in İmaoğlu'nu Fatih'e benzetmesine sert tepki!

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda İP Başkanı Meral Akşener'e sert çıkıştı. Bahçeli, "Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz." dedi.

Ekleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:09
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:10
Devlet Bahçeli'den Akşener'in İmaoğlu'nu Fatih'e benzetmesine sert tepki!

Bahçeli açıklamasında, "Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz.

Dünden bugüne kuşaklar eliyle intikal eden milli emanetlerin sırrına erişenler, yalana, iftiraya ve ihanete sırtını dönmüş yüksek karakterlerdir. Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır." dedi.


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