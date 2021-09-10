Edremit'teki Türk kadınını aşağılayan gösterinin bir benzerini yıllar önce HDP de yapmıştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki efelerin gösterisi sırasında bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı.



Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi.



Türk kadınını aşağılayan o gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatılırken, Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi.



BENZER GÖSTERİYİ HDP DE YAPMIŞTI



Gösteriye karşı tepkiler devam ederken, benzer bir durumun 2015 yılında da yaşandığı ortaya çıktı.



HDP'li Gültan Kışanak’ın Diyarbakır Belediyesi'ni yönettiği dönemde de sergi bahanesiyle 6 çarşaflı kadın zincire bağlanarak galerinin ortasına oturtulmuştu.



HDP'nin sergisi, çarşaflı kadınları aşağılayıcı bir şekilde gösterdiği için büyük tepki çekmişti.