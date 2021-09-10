ABD ve FETÖ ortaklığının ürünü olan 'Türk Demokrasi Projesi' İHA ve SİHA'lardan rahatsız! BAYKAR'a boykot çağrısı...

İHA ve SİHA'lar teröristlere sahayı dar ederken Türkiye düşmanlarını da rahatsız etmeye devam ediyor.



Türkiye'nin askeri alanda dışarıya bağımlı olmamak için İHA ve SİHA'larla attığı bağımsızlık adımları ABD ve ABD'nin maşası FETÖ'yü rahatsız etti.



İHA VE SİHA ÜRETİCİSİ BAYKAR'I HEDEF ALDILAR

ABD'de, hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir ve ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton gibi Türkiye karşıtı isimler tarafından kurulan 'Türkiye Demokrasi Projesi' isimli dernek, asılsız iddialarla silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üreticisi BAYKAR Savunma'yı hedef aldı.



BOYKOT ÇAĞRISI

Söz konusu Türkiye düşmanı dernek Ermeni ve PKK lobilerinin de desteğiyle BAYKAR'a karşı boykot çağrısı başlattı.



Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'ların 'Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele eden 'Kürt güçlerini (PKK/YPG)' vurduğunun' belirtildiği açıklamada, ABD'li şirketlere 'BAYKAR ile ilişkilerinizi kesin' çağrısı yapıldı.







TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN DERNEĞİN KURUCULARI KİMLER?

Derneğin kurucuları aralarında Donalp Trump'un ABD Başkanı olduğu dönemde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton, ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulmasına karar verilen eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in de bulunduğu 14 kişi yer alıyor.



Derneğin kurucuları arasında FETÖ'nün tepe yöneticilerinden ve eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç'ın yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman Özeren de yer alıyor. Jeb Bush'un, ABD Başkanı George W. Bush'un kardeşi ve eski ABD başkanı George H. W. Bush'un da oğlu olduğu ifade edildi.



AYKAN ERDEMİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in nöbetçi hakimlikçe mal varlığına el konulmasına karar verildi.



İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin, Aykan Erdemir'in, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti ve Anayasal düzenine yönelik gerçekleştirmeye çalışılan 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmaması üzerine, ABD üzerinden yürürlüğe konulan aynı kurgu/planın işbirlikçiliğini yürüten ve bu minvalde hazırladığı dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde/sahte raporu yurtdışına götürerek New York bölge mahkemesine ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığını söyledi.



Hakimlik, bu nedenlerle şüpheli Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlığına ) el konulmasına karar verdi. Bu arada, 17 Aralık 2013'ten 13 gün önce ABD'de yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafların da soruşturma dosyasına konulduğu öğrenildi.



Söz konusu toplantının, FETÖ ile birlikte 17 Aralık darbe girişiminin planlandığı ve şüpheli Erdemir'in de bu toplantının gerçekleşmesinde aracı olduğu iddia ediliyor.



