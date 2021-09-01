Şükür Namazı Nasıl Kılınır? Şükür Namazı Kaç Rekat

İnsanın fıtratında her zaman istemek vardır. Kimileri insanlar var olan bir şeyi isterken kimi insanlar ise daha fazlasını ister. Allah'ın bu isteklere karşılık vermesi ise şükrü gerektirir. Şükür konusunda birçok hadisi şerif te bulunmaktadır. Allah'ın verdiği nimetlere karşılık olarak kullar ise sözlü olarak ya da şükür namazı ile Allah'a şükrederler. Peki, İslam aleminin yaratıcıya şükretmek için kıldığı Şükür namazı nasıl kılınır?





Şükür Namazı Nedir?



Şükür Namazı Nasıl Kılınır?



Şükür Namazı Ne Zaman Kılınır?



Şükür Namazı Kaç Rekat?



Şükür Namazı Ne İçin Kılınır?



Şükür Namazı Nasıl Bir İbadettir?



Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek için çeşitli ibadetler vardır. Müslümanlar oruç tutarak, sadaka vererek, namaz kılarak yaratıcıya olan şükürlerini dile getirirler. Şükür namazı ise Allah'ın nimetleri karşısında kullarının ona teşekkür etmek için kıldığı namaza verilen isimdir. Şükür namazı öncesinde abdest alınarak 2 veya daha fazla rekat namaz kılmak gerekmektedir. Peki,isteyenler öncelikle abdest almalı ve niyetini yaptıktan sonra dil ile de niyet etmelidir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek niyet edilir. Sonrasında Şükür namazına başlamak için “ Allahu Ekber” denilir. İlk olarak Subhaneke okunmalı sonrasında besmele çekilmeli ve fatiha suresi okunmalıdır. Fatihadan sonra zammı bir sure okunur. Zammı surenin okunmasının ardından rukuya gidilerek Subahen Rabbiyel Azim 3 kere okunur. Rukudan kalkılarak Semiallahu Limen Hamideh vücut tam düz hale geldikten sonra Rabbena Lekel Hamd denilerek çok az bir müddet beklenilip Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye kapandıktan sonra “Subhane Rabbiyel Ala” 3 kez demelidir. Secdeden “Allahu Ekber” diyerek oturuş vaziyetinden doğrulmak suretiyle yine “Allahu Ekber” sözüyle secdeye varılıp tekrar “Suhbane Rabbiyel Ala” 3 kere tekrar edilerek birinci rekat tamamlanır ve ayağa kalkılarak ikinci rekata aynı şekilde subhaneke okumadan devam edilir. İkinci rekatta son oturuşta sonra ettahiyyatü, Allahümme salli, barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.Şükür namazı kerahat vakti adı verilen vakitler dışında yan kılınabilir. İslam alimleri kerahat vaktinde namaz kılmayı caiz saymaz. Kerahat vakitleri dışında şükür namazı kılmak mümkündür.Şükür namazı kılmak isteyen Müslümanlar sıklıkla ‘Şükür namazı kaç rekat?' sorusunu araştırıyor. Allah'a şükretmek için kılınan Şükür namazı 2 rekattır.Şükür namazı Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek, hastalıktan kurtulmak için okunabilir. Bunun yanı sıra bebek sahibi olunduğunda, Allah'a edilen bir dua kabul olduğunda da şükür namazı kılınabilir.Şükür namazı nafile ibadetler arasında yer alıyor. Allahu teala Müslümanların kendisi için şükür namazı kılmasını farz kılmamıştır. Müslümanları Allah'a en çok yakınlaştıran ibadetlerden birisi Şükür namazıdır. ‘Şükür namazı farz mıdır?' Sorusunu soran kişilere İslam alimleri şükür namazının sünnet olduğunu açıklamaktadır. Peygamber efendimiz HZ. Muhammed, sevindiği bir haber aldığı zaman hemen secdeye kapanarak dua eder ve şükür namazı kılarmış. Müslümanların yaratıcıya verdiği nimetlere karşılık teşekkürünü ifade biçimidir.? ve daha fazlası İslam alimlerinin açıklamalarına göre bu şekilde cevaplandırılmıştır. Yaratıcıya verdiği nimetler için şükretmek isteyenler şükür namazı kılabilir. Şükür namazı kılmak için herhangi bir vakti beklemeye gerek yoktur.