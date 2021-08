Türkiye'de 260 yangın çıktı 256 yangın kontrol altına alındı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Manavgat'ta 59 kırsal mahallede yangından etkilenen binin üzerindeki evin yerine bir yıl içinde yapılacak yeni evlerle ilgili, bir ve iki katlı iki tip proje hazırlandı. Yeni evlerin projesinde, bölgede 'düğmeli evler' olarak bilinen yöresel mimariden esinlenildi.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz'da öğle saatlerinde dört ayrı noktada başlayan ve Alanya, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında, bölgedeki 59 mahallede, yerleşim yerlerinde birçok ev, ahır, depo ve iş yeri de küle döndü. Yangının ikinci günü itibarıyla bölgeye gelip yaklaşık 10 gün boyunca mahalleleri tek tek ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında, bakanlığın ilgili tüm ekipleri tarafından yangın yaşanan mahallelerde hasar tespit çalışmaları başlatılmıştı.



Bakan Kurum'un verdiği son bilgilere göre, 28 Temmuz'da başlayan yangından Antalya'da 59 mahalle etkilendi. Toplam 6 bin 340 bağımsız bölüm incelenerek, 2 bin 164 birimin ağır hasarlı, yıkık ve yıkılması gereken yapılar olduğu tespit edildi. Yapıların birçoğu evlerden, diğerleri ise ahır, depo veya iş yerinden oluşuyor.



DÜĞMELİ EVLERE BENZİYOR



Bölgede yananların yerine yapılacak yeni evlerle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, bir ve iki katlı, bölgedeki 'düğmeli evler' gibi yöresel mimariyi andıran örnek projeler hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı eliyle ilk temeli de Karaöz Mahallesi'nde attı. Bir ay sonra tamamlanması planlanan ev, tek katlı olacak.



EVLER AYNI YERLERİNE YAPILACAK



Bakan Kurum, bölgede yaptığı açıklamalarda, konutların kendi yöresel mimarisiyle inşa edileceğini, altında ahırı, deposu, üstünde 3+1 varsa 3+1, 2+1 varsa 2+1 konutunun aynısı olacak şekilde yapılacağını söyledi. Kurum, "Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları veya orman alanlarına yapılmayacak. Aynı köylümüzün yeri nereyse oraya yapılacak veya hazine mülkiyetine yerleşime uygun alanlara yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya, ne Muğla, ne Marmaris, ne de Bodrum'da imara açmayacağız. Yine aynı yerine yapacağız" dedi.



AHIRLAR 3 AY İÇİNDE HAZIR



Konutların TOKİ Başkanlığı eliyle yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"İlk önce ahırlarımızın ihalelerini kısa bir zamanda yapmak istiyoruz. Çünkü vatandaşımızın hayvanları şu an yaylalarda ve iki ay sonra ahırlarına gelecek. Ahırlarımızı 2-3 ay içinde, bölgede zarar gören ne kadar ahır varsa, yayladan gelmeye müteakip mevcut yerlerine yapacağız. Konutlarımızla ilgili de bir ay içinde ihalelerimizi yapıp en geç önümüzdeki yaza kadar, binden fazla konutumuzu hızlı şekilde yapacağız. Diğer taraftan evi yıkılan, tamamen zarar gören vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı yapılıyor."



BİNE YAKIN YIKIM GERÇEKLEŞTİ



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, hasar tespitleri yapılan ve yıkılması kararlaştırılan yapıları, ilk olarak sprey kırmızı boyayla çarpı koyarak işaretledi. Yıkılması gerekenler işaretlendikten sonra ise bölgede ağır hasarlı yapıların yerine yeni konutlar yapılması ve bölge vatandaşının can güvenliği için, yangın sürecinde başlatılan çalışmalarda bugüne kadar bine yakın yapı yıkıldı ve molozları da kaldırılıyor.



İLK EVİN TEMELİ KARAÖZ'DE ATILDI



Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan ev projelerine ilişkin bilgi veren AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bölgenin yöresel mimarisine uygun iki tip hazırlanan ev projelerini, yangında evlerini kaybeden vatandaşlarla da paylaştıklarını ve beğenildiğini söyledi. Uslu, "Çünkü bizim yöresel mimarimize uygun, düğmeli evlerin revize edilmiş şekli. Bizler de bölgede vatandaşlarımıza projeleri anlatıyoruz, yöresel mimariye uygun proje, vatandaşlarımız tarafından da çok beğenildi. İki tip ev projesi var, biri depolu, biri deposuz planlandı. Karagöz Mahallesi'nde İbrahim amacımıza ait tek katlı yanan evin yerine ilk temelimizi attık ve bir ay içinde tamamlanacak" dedi.



'BERABER KORUYACAĞIZ' İFADESİ TABELADA KALDI



Manavgat'ta 220 saatin sonunda söndürülen büyük yangından geriye ormanlık alanda yanmış ağaç görüntüleri kaldı. Oymapınar Barajı'nın etrafındaki ormanlık alan tamamen yandı. Yangın nedeniyle yanan ağaçlardan düşen parçalar ve küller de barajdaki suya düştü. Öte yandan barajın yanındaki, yanan ormanlık alandaki Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'nün koyduğu tabela dikkati çekti. Yanan ağaçlar arasında kalan tabelada 'Yeşil bir Türkiye için, beraber büyüteceğiz, beraber koruyacağız' yazdığı görüldü.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çine ilçesindeki orman yangını hakkında bilgi almak ve çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye geldi.



Aydın Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık eden Bakan Karaismailoğlu, son haftalarda çıkan orman yangınlarının ülke tarihinin önemli yangınlarından biri olduğunu ifade ederek, "Antalya'daki yangınlar 10 günde söndürüldü. Muğla ilindeki yangınların da inşallah sonuna doğru geliyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızın açıklamasına göre iki bölge dışında bütün ormanlarımızdaki tüm yangınlar kontrol atına alındı. Sadece Muğla bölgesinde küçük çaplı iki adet, Milas ve Köyceğiz'de çalışmalar sürüyor. İnşallah gün içinde onların da tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.



"CAN KAYIPLARI DIŞINDAKİ HER ŞEYİ GERİ GETİREBİLİRİZ"



Çine'deki yangının oldukça etkili başladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Yangın etkili başladı. Hepimizin yüreğini ağzına geldi ancak etkin mücadelemizle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bütün kurumlarımızın, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla kısa sürede ilçedeki yangının da üstesinden gelindi. Artık bundan sonra yangının, afetin izlerini ortadan kaldırmak için vali bey, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz topyekun bir mücadele ile afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışacağız. Maalesef yangınlarda kayıplarımız da oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Can kayıplarının dışındaki her şeyi geri getirebiliriz. Devletimiz çok güçlü. Bunların hepsinin kısa sürede üstesinden gelecek güçte ve kabiliyetteyiz" diye konuştu.



Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yangın söndürme çalışmalarına bütün personel ve iş gücüyle havadan, karadan ve denizden destek verdiklerini ifade ederek sözlerini noktaladı.



Akçaova Mahallesi'nde kurulan Aydın Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başta olmak üzere ilgili kurum yetkilileri katıldı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında Türkiye'deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.





Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD'ın Antalya'ya getirdiği 400 yaşam konteynerinden 207'sinin kurulduğunu belirterek, "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla helikopterlerle havadan gözetleme yaptıklarını, beklendiği gibi birkaç noktada duman olduğunu söyledi.



Antalya'daki yangınların tamamının kontrol altına alınıp, söndürüldüğünü anlatan Çavuşoğlu, yangın devam ederken bile vatandaşa yapacakları yardımlar ve zararların temini konusunda bakanlıklarla çalışma yürüttüklerini bildirdi.



Yangından sonra bu yardımları nasıl ulaştıracaklarının ve zararları nasıl karşılayacaklarının değerlendirmesini sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, bir yandan hasar tespit çalışmalarının da gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Etkilenen alanlara değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı'mızın da açıkladığı gibi yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için de destek verilecektir. Tabii binalar yandı, yıkıldı, yıkılıyor. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı var. Bunu karşılamak için AFAD 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. Şu ana kadar 207'si kuruldu, bugün 31 yaşam konteyneri daha değişik mahallelerimize kurulacak."



Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını anlatan Çavuşoğlu, özellikle yağmurdan sonra daha önce talep etmeyen vatandaşların da konteyner talep ettiğini söyledi.



Bu konuda vatandaşların ihtiyaçları varsa söylemesini isteyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Geçici yaşam konteynerleriyle vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılıyoruz. Elbette evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Şu ana kadar bin 52 kişiye, 25 milyon 753 bin lira ödendi. Paramız var, bu konuda hiçbir sıkıntı yok, değerlendirme ve ödeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımızla tüm kurumlarımız temas halinde. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Geri kalanı da bu resmi işlemler bittikten sonra ödenecek. Zaten 10'ar bin lira herkese ödemiştik, kalan parayı da ödemiş olacağız. 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Valiliğimiz tarafından önemli bir kısmının ödemesi yapılacak. Tek tek iş yeri sahipleriyle Valiliğimizin başkanlığında oluşturduğumuz ekibimiz görüşüyor ve ödenecek miktarlar konusunda uzlaşılar sağlanıyor. Önemli bir miktarı bugün iş yeri sahiplerine ödemiş olacağız."



"TRAKTÖRLERİN 4 TANESİ KARŞILANDI"



Çavuşoğlu, yangınlarda konutların yanı sıra araçların da zarar gördüğünü dile getirdi.



"Yangında 93 araç hasar gördü. Bunlardan 16 tanesi traktör. Traktörlerin 4 tanesi karşılandı. Geri kalan 12 traktör de vatandaşlarımıza teslim edilecek" bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, " Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştük. Traktör konusunu kendisi koordine ediyor. Ankara'dan verdiği destekler için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda toplam hasar miktarı ise 2 milyon 55 bin lira. Traktörün dışındaki yanan araçların sahiplerine 1 milyon 362 bin lira ödendi. Bazılarının kaydı, plakası yok ya da vatandaş hatırlamıyor. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz, bu hasarların hepsi karşılanacak." ifadesini kullandı.



Yangında tarım alanları ve hayvanların da etkilendiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"43 mahallede hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın 11 milyon lira zararını tespit ettik. Vatandaşımızın tercihine göre ayni ve nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Birçok küçükbaş hayvanımız yaylada. Onlar döndükten sonra kış boyunca o hayvanlarımızın da yem ve saman ihtiyaçları da karşılanacak. Hem Tarım İl Müdürlüğü hem de belediyelerle koordineli bir şekilde bunun planlamasını yapıyoruz. 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Çiftçimizin yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerinin tesisi yeniden yapılacak."



Çiftçiye gübre, ilaç, sulama ekipmanı desteği de vereceklerine değinen Çavuşoğlu, "Yanan tarım malzemeleri konusunda da çiftçimize destek vereceğiz. Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar hemşehrilerimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Planlamalar yapıyoruz. Yerinden de arkadaşlarımız bunu yakın takip ediyor. Önümüzdeki süreçte aksamadan bu yardımların zamanında ulaması için gerekli planlamaları yaptık." dedi.



Çavuşoğlu, orman işçilerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelerek cansiperane çalışan itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.



YANGIN MÜZESİ YAPILACAK



Yangının başladığı andan itibaren alanda hem söndürme hem de yaraların sarılması için çaba gösteren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye tarihine geçen en büyük orman yangını olan Manavgat'taki yangının unutulmaması için müze projesi üzerine çalışıyor. Gelecek nesillere ne kadar büyük bir felaketin yaşandığını aktarabilmek adına düşünülen müzede yanan alanlardan getirilen zarar görmüş eşyaların ve ormanlık alanların havadan fotoğraflarının yer alması planlanıyor. Başkan Sözen, çocukların mektup ve resimlerle gönderdiği kumbara ve harçlıklarını da bu müzede sergilemeyi amaçlıyor.



MANAVGAT'TAN GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI



Manavgat'ta yangın sonrası tüm devlet kurumları ve belediyleler bölgede yaraların sarılması için mücadele ediyor. Türkiye'nin her yerinden ayni ve nakdi yardımların yağdığı bölgede, yardım malzemelerinin yangınzedelere ulaştırılması için gönüllülere ihtiyaç duyuluyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışından Manavgat Belediyemizin Yangın Dayanışma Merkezi'ne gönderdiği yardım malzemelerinin yangınzede vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaştırılmasında gönüllü olarak çalışmak isteyen herkesi Atatürk Kültür Merkezi'mize bekliyoruz" dedi.



İKİNCİ EL GÖNDERMEYİN



Yangınzedeler için başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili uyarıda da bulunan Başkan Sözen "Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle, sağlığımızı korumak amacıyla ikinci el giyim, ev eşyası gibi her türlü kullanılmış malzemelerin gönderilmemesini önemle rica ediyoruz" diye konuştu.



ÇOCUKLAR BİLE GÖNÜLLÜ OLDU



Yurt içi ve yurt dışından yoğun bir ayni yardım gelmesi nedeniyle belediye personeli haricinde, günde 300'e yakın gönüllü bölgede görev alıyor. Gönüllüler belediyeye ait toplam 4 merkezde tüm koli ve paketleri ihtiyaç durumuna göre yeniden düzenliyor ve yangınzedelere ulaştırıyor. Başkan Sözen, Yangın Dayanışma Merkezi'nde gönüllü görev alan çocukları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yangının bıkmadan, yorulmadan çalışan kendileri küçük ama yürekleri büyük olan çocuklarımızın duyarlılıkları gözlerimizi yaşartıyor. Küçücük ellerinizle kocaman yüreğinize yerleştirdiğiniz sorumluluk duygularınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Manavgat'taki büyük yangında Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiindeki evlerinde Osman (55) ve Şehri Gardaş (50) çifti, Kalemler Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde Fahri Yiğitokur (60) ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur (58), Akseki'ye bağlı Kepezbeleni'ndeki evinin önünde Hasan Ali Yüksel (82) ile Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde orman işçileri Erdal Tokva (37) ve Yaşar Cinbaş (53) arazözde yanarak can verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Bitkisel zarar ve ölen hayvanlarla ilgili son verilere göre, 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, 1441 arılı kovan, 1006 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü.



MUĞLA'DA ORMANLIK ALANLARA GÖREVLİLER DIŞINDAKİLERİN GİRMESİ YASAKLANDI



Muğla Valiliği, 5 Eylül'e kadar ormanlık alanlara görevliler dışında girmenin yasaklandığını ve ilave tedbirler alındığını duyurdu.



Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaşanan orman yangınları ve önümüzdeki günlerde kentteki sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağının değerlendirilmesi nedeniyle ilave tedbirler alındı.



Buna göre 5 Ağustos'ta başlayan Muğla'daki ormanlık alanlara girme yasağı 5 Eylül'e kadar sürecek. Bu tarihlerde görevliler dışındaki kişilerin ormanlık alanlara girmesine izin verilmeyecek. Ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması da yasaklandı.



Ormanlık alanlar başta olmak üzere ormanların çevresindeki tüm mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.



Orman alanlarına yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasaklandı.



Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve ilçelerde kurulan kriz merkezleri tarafından yangınların söndürülmesi ve taleplerin karşılanması için koordinasyon sağlanacak, alınan kararlara tüm kurum ve kuruluşlar uyacak. Gerektiğinde Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına müdahale edilecek.