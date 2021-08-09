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Polis Olma Şartları Nelerdir? Kadınlarda Polis Olma Boyu Kaçtır? Polis Nasıl Olunur 2021?

Polis Olma Şartları Nelerdir? Kadınlarda Polis Olma Boyu Kaçtır? Polis Nasıl Olunur 2021?

Üniversite sınavı tercihlerinin başlamasıyla birlikte pek çok aday polis olmanın yollarını aramaya başladı. Bu konuda güncel bilgilere ulaşmak isteyen adaylar çeşitli kaynakları araştırıyor. Peki, polis olma şartları nelerdir? Kadınlarda polis olma boyu kaçtır? İşte 2021 polis olma şartları…

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:34
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:38
Polis Olma Şartları Nelerdir? Kadınlarda Polis Olma Boyu Kaçtır? Polis Nasıl Olunur 2021?

Polis olmak isteyen adaylar 2021 YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında çeşitli puan ve kontenjan arayışı içerisine girdiler. 2021 YKS sınavını başarı ile tamamlamış olan adayların tercih heyecanı başladı. Peki, polislik mesleğini icra etmek isteyenler için polis olma şartları nelerdir? Kadınlarda polis olma boyu kaçtır? İşte polislik taban puanları ve daha fazlası….

Polis Nasıl Olunur?


Polis olmak isteyenler için gerçekleştirilen polislik eğitimi birbirinden farklı kategoriler doğrultusunda verilmektedir. Lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için oluşturulan bu farklı kategoriler içerik olarak birbirinden değişiklik göstermektedir. Bu duruma bağlı olarak eğitimlerin 6 ay ile 2 yıl arasında olduğunu söylemek doğru olacaktır. Peki, polis nasıl olunur? Öncelikle polis olmak için;

• Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) ile 6 ay eğitim,

• Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ile 2 yıl eğitim,

• Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ile 11 aylık eğitim,

Almak gerekmektedir. Bu kurumlardan birisinde eğitim alma durumu sonrasında polislik için eğitime devam edilebilir ve polislik unvanı elde edilebilir. Ancak yalnızca eğitim almak değil aynı zamanda polis olmanın şartları konusunda da uyum sağlamak gerekmektedir. Kriterlere uyum sağlamış olan adaylar herhangi bir sebep sonrasında asil olmaya hak kazanabilir ya da yedeklerden giriş gerçekleştirebilirler. Peki, polis olma şartları nelerdir?



Polis Olma Şartları Nelerdir?


2021 yılı için pek çok kişi polis olma şartları için araştırmalar gerçekleştiriyor. Emniyet Teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen değişiklikler sonrasında ilk kez polislik gerçekleştirecek olan kişilerin raporunda değişiklikler yapıldı. A-B-C dişim şartlarını taşıyor olan kişilerin bu duruma göte sınıflara ayrılması ve hizmet gerçekleştirecek olan yerlere atanması bekleniyor. Bunun yanı sıra bazı polis olma şartları ise geçerliliğini koruyor. Peki, polis olma şartları nelerdir?

• T.C. vatandaşı olmak,

• Lise, lisans, ön lisans mezunu olmak,

• Yurtdışındaki okullardan mezun olan kişiler için denklik belgesine sahip olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak,

• 30 yaşından küçük olmak,

• Kadın ve erkeklerde boy şartını sağlamış olmak,

• Sağlık yönetmeliğinin gerektirdiği şartları taşımak,

• Silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması,

• Yüz kızartıcı ceza almamış olmak,

Gerekmektedir.

Kadınlarda Polis Olma Boyu Kaçtır?


Kadınlarda ve erkeklerde polis olma şartları arasında boy şartı da yer almaktadır. Erkeklerde polis olma boyu 1.67'den uzun olurken kadınlarda ise polis olma boyu 1.62'den uzun olmalıdır.

Polis Olma Şartları Nelerdir?




Polis nasıl olunur? ve erkeklerde polis olma boyu nedir?  sorusunu soran kişiler bu şartlara uyum sağlayarak polis adayı olabilirler.

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