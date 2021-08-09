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Pentagon'dan Amerikan askerlerine koronavirüs aşısı zorunluluğu!

Pentagon'dan Amerikan askerlerine koronavirüs aşısı zorunluluğu!

Dünya koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarını sürdürürken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Amerikan askerlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılacağı öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 21:40
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 21:41
Pentagon'dan Amerikan askerlerine koronavirüs aşısı zorunluluğu!

Dünya koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarını sürdürürken ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) dikkat çeken bir hamle geldi.

PENTAGON'DAN 'ASKERLERE AŞI ZORUNLU OLSUN' TALEBİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, ''En geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Başkan'ın (Joe Biden) onayını isteyeceğim.'' ifadesini kullandı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Austin, askeri birliklere ne kadar aşıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması talimatı verdi. ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.

FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor. Pentagon'a göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz Kovid-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.

BIDEN'DAN DESTEK

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Biden, açıklamasında, "Bakan Austin'in, en geç eylül ortasına kadar Kovid-19 aşısını askerlerimiz için zorunlu aşılar listesine alma yönündeki kuvvetlerimize gönderdiği mesajına güçlü şekilde destek veriyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle Delta varyantına karşı askerlerin aşı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, salgından kurtulabilmek için sadece askerlerin değil tüm vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti.


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