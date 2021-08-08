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CHP ve HDP’nin yalan terörü! Ateşe benzin döktüler

CHP ve HDP’nin yalan terörü! Ateşe benzin döktüler

Devlet ve millet yangınla mücadelede kenetlenirken CHP ve HDP’nin başını çektiği çevreler, yalanlarla mücadeleyi baltaladı. Yangınla mücadele eden devlet, bir yandan da yalanla mücadele ediyor

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:24
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:33
CHP ve HDP’nin yalan terörü! Ateşe benzin döktüler

Türkiye'nin ciğerlerini yakan dev yangınlarla mücadelede devlet - millet olağanüstü bir çaba sarf ederken, CHP ve HDP'nin başını çektiği muhalefet yalan ve dezenformasyona devam ediyor. Son olarak atv-aHaber ortak yayınında CHP'nin tavrına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Şimdi Türkiye'de yalan terörü var mı? Var. Kim yapıyor bu işi? Muhalefet yapıyor, acayip bir şekilde. Adına bir de 'algı operasyonu' diyorlar. Bunun adı aslında yalan tehdididir ve yalan terörüdür" diyerek tepki gösterirken, muhalefetin her iddiası, iftira ve yalandan öteye geçemedi:

YALAN 1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı'na verdi.
GERÇEK: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetki, uzmanlığı gereği bakanlığımızla sınırlandırıldı.

YALAN 2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bir Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazandırılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o Cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.
GERÇEK: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndadır.

YALAN 3: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Bize helikopter, uçak ne varsa gönderin. Yanmak istemiyoruz daha fazla.
GERÇEK: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Hiç uçak yok, helikopter yok, insanlar yanıyor' diyerek panik yaratması doğru değil. 'Buraya helikopter göndermiyorlar' diyorlar ama 9 tane helikopter burada çalışma yapıyor.

YALAN 4: CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, CHP Eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, orman yangınlarında TOMA'nın kullanılmadığını savundu.
GERÇEK: İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin: Sayın Tanal, tek bir şey sormak istiyorum: Eğer TOMA'lar, siz söylemeden önce yangın söndürme çalışmalarına destek verdiyse, istifa edecek misiniz?

YALAN 5: CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Jandarmada 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut. Bu helikopterler şu an neredeler?
GERÇEK: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: Bu helikopterler yangın söndürme amacıyla temin edilmiş ve tertibatlandırılmış helikopterler değildir. Terörle mücadele, asayiş, önleyici kolluk ve lojistik hizmetleri için temin edilmiştir.

YALAN 6: Sanatçı Gülben Ergen ve Atilla Taş, The Guardian gazetesi tarafından YouTube'a 2017 yılında yüklenen California eyaletindeki yangının ülkemizde olduğunu savunan paylaşımda bulundu.


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