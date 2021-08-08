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Siyaset
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan emekli akademisyene şok tehdit: Yaşına bakmam indiririm seni

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan emekli akademisyene şok tehdit: Yaşına bakmam indiririm seni

İzmir'in Çeşme ilçesindeki villasında kaçak eklentiler yaptığı ortaya çıkan ve bu kaçak bölümleri balyozla yıkarak yaptığı şov ile gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, aynı sitede yeni bir skandala daha imza attı.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:12
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:12
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan emekli akademisyene şok tehdit: Yaşına bakmam indiririm seni

Geçtiğimiz ağustosta Çeşme Ildır Mahallesi'ndeki Günkent Sitesi'nde meydana gelen olayda, yasak olmasına rağmen zıpkınla balık avlayan Erdoğdu, site sakinlerinden 67 yaşındaki emekli öğretim üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül tarafından şikâyet edildi.

"SEN KİM OLUYORSUN"

Bu durumu sinirlenen Erdoğdu ise 4 Ağustos'ta Küçükgül ile site içerisinde karşılaştı. İddiaya göre Erdoğdu, Küçükgül'ün yanına giderek önce boğazını sıktı ve "Yaşına bakmam, aşağı indiririm seni. Kim oluyorsun da beni idareye şikâyet ediyorsun" diyerek tehdit etti.

Olayları gören komşuları araya girerek Küçükgül'ü kurtardı. Küçükgül, yaşadığı bu üzücü olayı site yönetimine yazdığı dilekçe ile dile getirdi.


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