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Balıkesir'de korkunç kaza! 14 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de korkunç kaza! 14 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de korkunç bir kaza yaşandı. Balıkesir Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre; bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Ekleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:03
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:07
Balıkesir'de korkunç kaza! 14 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.

Son dakika haberi: Balıkesir’de korkunç kaza! 14 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir Valiliği sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Son dakika haberi: Balıkesir’de korkunç kaza! 14 kişi hayatını kaybetti

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

112 acil müdahale ekiplerimiz ve trafik birimlerimiz kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamının Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir.

Son dakika haberi: Balıkesir’de korkunç kaza! 14 kişi hayatını kaybetti

Bu elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"


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