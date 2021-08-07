Sosyal medyada organize kara propagandaya geçit yok! Antalya'da yangın üzerinden provokasyon yapan kadın tutuklandı

Yangınlarla el birliğiyle mücadele eden Türkiye'nin motivasyonunu kırmak ve mücadele azmini baltalamak için sosyal medyadan başlatılan kara propaganda tüm yönleriyle tespit edildi. Her defasında okyanus ötesinden Türkiye'yi karalamak için başlatılan operasyona maşalık eden HDP/PKK ve FETÖ gibi terör oluşumlarının bu seferki saldırısı da boşa çıkarıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 'Yalan haber ve sahte içerikleri yayan bu hesapların çoğunun, yaptıkları paylaşımlarını belli bir süre sonra silerek ya da konunun gündeme gelmesinin ardından kullanıcı adı değişikliği yaparak aynı metin ve görselleri tekrar tekrar paylaştığı gözlemlenmektedir' dedi.



TAVİZ VERİLMEYECEK



Twitter gibi sosyal medya ağlarının yöneticilerini de uyararak, 'Ülkemize yönelik algı operasyonlarına hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz' diyen Sayan, şu açıklamalarda bulundu:



YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ:



Ülkemize yönelik sosyal medyüzerinden toplum mühendisliğinin ürünü olan ve belirli odaklar tarafından üretilen yanlış veya çarpıtılmış bilgilerle insanımızın algılarıyla oynanmaya çalışılmaktadır. Çoğu anonim hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların çoğunun aynı içerik ve görseller üzerinden ilerlediği anlaşılmıştır.



SORUMLU DAVRANMALILAR:



Gerekli müdahaleyi yapmayan sosyal ağlar da kendi politikalarıyla çelişmekte ve dezenformasyona sanal ortamda aracı olmaktadırlar. Sosyal ağ sağlayıcılar başta olmak üzere internet aktörlerinin yalan haber ve dezenformasyon bildirim politikalarını daha etkin hale getirmeleri, platformlarının manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullanılmasına müsaade etmemeleri konusunda sorumlu davranmaları gerekmektedir.



KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK



Bakan Yardımcısı Sayan, 'Ülkemize yönelik algı operasyonlarına hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya şirketleri de bu kirli oyunlara ev sahipliği yapmamalı. Bilinmelidir ki sosyal ağların, kararları uygulamadıkları taktirde doğan zararların tazmini noktasında da sorumlulukları bulunmaktadır.



Vatandaşlarımızı çarpıtılmış, kaynağı bilinmeyen, kaynağı yanlış verilen dezenformatif bilgiler konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum. Doğru gibi kurgulanan ama ülkemiz aleyhine sonuçlar doğuran kirli bilginin paylaşılmasının hukuki sonuçlar da doğuracağını hatırlatmak istiyorum. Bu örtülü operasyonlara karşı vatandaşlarımızın müteyakkız ve dikkatli olacağına inanıyorum' dedi.





KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR



Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın tespitine göre, orman yangınları başladığı günden itibaren sosyal medya üzerinden sistemli bir şekilde Türkiye'ye yönelik karalama propagandası düzenlendi. Tespitlere göre propaganda içeriklerini barındıran hashtag ve paylaşımların yüzde 32'si FETÖ'cü, yüzde 23'ü marjinal sol, yüzde 18'i PKK, yüzde 12'si DHKP-C terör örgütüne bağlı hesaplar oldu. Paylaşımların yalnızca yüzde 15'inin bu saldırıyı başlatanların oyununa gelen genel kullanıcılardan oluştuğu görüldü.



PROVOKATÖR TUTUKLANDI



Antalya Gündoğmuş'ta bir aracın içerisinden çıkarak 'Nerede itfaiye, nerede helikopter' şeklindeki sözleri içeren videodaki kadının kimliği belirlendi.







YARDIM GELMİYOR PROVOKASYONU



Arkasında itfaiye aracı, tepesinde helikopter olmasına rağmen 'yardım gelmiyor' diye bağıran kadının 42 yaşındaki Yeliz T. olduğu, Manavgat'ta ikamet ettiği belirlendi.



HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK SUÇUNDAN TUTUKLANDI



Gözaltına alınan Yeliz T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklandı. Yeliz T. ifadesinde olay günü alkol aldığını, uzatılan mikrofona konuştuğunu söyledi.







Sabah'ın haberine göre, videoyu servis eden 'Sade Vatandaş' adlı hesabın sahibi Mehmet Güzel K. hakkında da 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından işlem yapıldığı belirlendi.

