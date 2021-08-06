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Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı Kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı İle Görüntülendi

Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı Kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı İle Görüntülendi

Masterchef Türkiye’de jüriliği ile gündeme damgasını vuran Somer Sivrioğlu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Evliliği iki yıl önce ani bir karar ile sonlanan ünlü şef Somer Sivroğlu bugün ise sevgilisi ile kameralara yakalandı. Bir dönem adının aşk dedikoduları ile gündeme geldiği Somer Sivrioğlu ve sevgili Pınar görüntülendi. Peki, Masterchef Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi kimdir? İşte Masterchef Somer Sivrioğlu ve kız arkadaşı…

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:47
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:50
Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı Kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı İle Görüntülendi

Masterchef Türkiye'nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu 2 yıl önce eşi Aslı Sivrioğlu ile yollarını ayırmıştı. Evliliğini sonlandıran ve 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu bu kez sevgilisi ile sosyal medyanın gündemine geldi. Peki, Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kimdir? Somer Sivroğlu kaç yaşında? İşte Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi

Masterchef Somer Sivrioğlu Sevgilisi Kimdir?


Masterchef Türkiye'de gerçekleştirdiği jürilik ile pek çok kişi tarafından tanınan Somer Sivrioğlu bu kez aşk hayatı ile gündeme geldi. Genellikle iş hayatı ile konuşulan Somer Sivrioğlu 2 yıl önce eşinden boşanmıştı. 18 yıllık eşi ile yollarını ayıran Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu ile boşanmasının ardından Pınar ile gündeme geldi. Somer Sivroğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar ile Somer Sivrioğlu uzun süre sonra kameralara yakalandı. Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kimdir? sorusunu soran kişilere yanıt gecikmedi. Masterchef programında editörlük gerçekleştiren Pınar'ın Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi olduğu görüldü. Arnavutköy'de yürüyüş yapan çift sıcak havaya aldırmadan uzun süre yürüyüşlerine devam ettiler.

Masterchef Somer Sivrioğlu Sevgilisi Kimdir?

Masterchef Somer Sivrioğlu kız arkadaşı kimdir sorusunu sık sık gündeme getiren kişiler de böylece ikilinin fotoğrafları ile aşkı göz önüne sermiş oldu.

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