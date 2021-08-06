Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı Kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı İle Görüntülendi

Masterchef Türkiye'nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu 2 yıl önce eşi Aslı Sivrioğlu ile yollarını ayırmıştı. Evliliğini sonlandıran ve 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu bu kez sevgilisi ile sosyal medyanın gündemine geldi. Peki, Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kimdir? Somer Sivroğlu kaç yaşında? İşte Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi…





Masterchef Somer Sivrioğlu Sevgilisi Kimdir?



Masterchef Türkiye'de gerçekleştirdiği jürilik ile pek çok kişi tarafından tanınan Somer Sivrioğlu bu kez aşk hayatı ile gündeme geldi. Genellikle iş hayatı ile konuşulan Somer Sivrioğlu 2 yıl önce eşinden boşanmıştı. 18 yıllık eşi ile yollarını ayıran Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu ile boşanmasının ardından Pınar ile gündeme geldi.olduğu iddia edilen Pınar ile Somer Sivrioğlu uzun süre sonra kameralara yakalandı. Masterchefsorusunu soran kişilere yanıt gecikmedi. Masterchef programında editörlük gerçekleştiren Pınar'ın Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi olduğu görüldü. Arnavutköy'de yürüyüş yapan çift sıcak havaya aldırmadan uzun süre yürüyüşlerine devam ettiler.sorusunu sık sık gündeme getiren kişiler de böylece ikilinin fotoğrafları ile aşkı göz önüne sermiş oldu.