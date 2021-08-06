Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı Kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu Kız Arkadaşı İle Görüntülendi

Masterchef Türkiye’de jüriliği ile gündeme damgasını vuran Somer Sivrioğlu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Evliliği iki yıl önce ani bir karar ile sonlanan ünlü şef Somer Sivroğlu bugün ise sevgilisi ile kameralara yakalandı. Bir dönem adının aşk dedikoduları ile gündeme geldiği Somer Sivrioğlu ve sevgili Pınar görüntülendi. Peki, Masterchef Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi kimdir? İşte Masterchef Somer Sivrioğlu ve kız arkadaşı…
Masterchef Türkiye'nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu 2 yıl önce eşi Aslı Sivrioğlu ile yollarını ayırmıştı. Evliliğini sonlandıran ve 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu bu kez sevgilisi ile sosyal medyanın gündemine geldi. Peki, Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi kimdir? Somer Sivroğlu kaç yaşında? İşte Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi…