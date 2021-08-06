Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı! Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı





Esra Hankulu'nun hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması, sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.