Ümitcan Uygun hakkında flaş haber! Bir kadın daha ölü bulundu...

Aleyna Çakır'ın ölümüyle uzun süre gündemde kalan ve daha sonra uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklandığı cezaevinden 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun yine bir skandal ölümle karşımıza çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.





Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.



AĞZINDAN KAN GELMİŞ

KAMERALARDAN ÜMİTCAN ÇIKTI

DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmış, hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.