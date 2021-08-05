Süt gaz yapar mı? Sütün gaz yapmaması için neler yapılabilir?

Süt, içerisinde bulunan vitaminler ve daha çok mineraller ile insan vücuduna pek çok katkıda bulunan bir besindir. Bu besinin tüketilmesi hayatın her evresinde çok önemlidir. Fakat süt yanlış veya fazla tüketildiğinde insan bağırsaklarında gaz oluşturabilmektedir. Peki sütün gaz yapması nasıl önlenir? Sütün gaz yapmaması için alınabilecek önlemler nelerdir?





Süt Gaz Yapar Mı?



İnek Sütü Bebeğe Gaz Yapar Mı?



Gaz Ağrısını Azaltmak İçin Ne Yenir?



Sütün Gaz Yapması Nasıl Önlenir?



Gebelikte Süt Tüketimi Nasıl Olmalı?



Süt hem çocuklar için hem de yetişkinler için çok sağlıklı ve faydalı bir besindir. Bu besinin tüketilmesi vücut, diş ve kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. Süt ve süt ürünleri faydalı olmasına rağmen bu besini gereğinden fazla tüketmek gaz, kabızlık ve sindirim sorunları gibi şikayetlere yol açabiliyor. Bu sebeple süt ve süt ürünleri tüketiminde aşırıya kaçılmamalı, bu ürünlere intoleransınız var ise süt ve süt ürünleri yerine geçebilecek ürünler tüketmenizde fayda vardır.Bebeklerde inek sütü tüketimi 0-12 ayları arasında önerilmemektedir. 1 yaşına kadar bebeklerin bağırsakları inek sütünü sindirmeye hazır değildir. Bu sebep ile 1 yaşından önce bebeklere inek sütü verilmemelidir. 1 yaşından önce bebeğe inek sütü verilirse bu bebek bağırsaklarında olumsuz bir etki yapar ve bebeklerde gaz, şişkinlik, mide ve bağırsak sorunları ortaya çıkar. Fakat 1 yaşından sonra verilen inek sütü miktara bağlı olarak bebekler için iyi etkiler yapabilir. Bu etkiler arasında diş ve kemik sağlığına iyi gelme, kasların gelişimini sağlama gibi etkiler yer almaktadır. Ama yine de 1 yaşından sonra verilen süt bebekler için her zaman iyi olmayabilir. Bebeklere gereğinden fazla verilen inek sütü bebek bağırsaklarına kötü etkiler yapabilir. Bunun sonucu da gaz ve şişkinlikler söz konusu olabilir.Gaz bebek, yetişkin, yaşlı her yaşta insanların hayatını önemli derecede etkileyen bir sorundur. Gaza sebep olan pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin arasında da süt ve süt ürünleri tüketimi yer almaktadır. Fazla süt ve süt ürünü tüketiminin etkisi ile beraber bağırsaklarda gaz oluşabilmektedir. Gazı vücuttan atmak/ çıkarmak için yenmesi gereken maddeler ise şunlardır:Zencefil gaz ağrısını azaltır ve gazı kolayca çıkarmaya yardımcı olur. Yemeklerden sonra ağza küçük bir parça halinde alınıp yenildiği zaman hem gaz sancısını azaltacak hem de gazları kolay çıkarmaya yardımcı olacaktır.Gaz sorunlarında ilk akla gelen besinlerden bir tanesidir. Kimyon çayı gaz sancılarını hafifletir ve gazları çıkarmaya yardımcı olur.İçerisindeki lifler sayesinde gaz çıkarmaya ve bağırsak sorunlarını çözmeye yardımcı bir besindir.Ağrıları dindirici etkisi bulunduğundan tarçın hem gaz sancılarını hafifletmeye hem de gaz çıkarmaya yardımcı bir besindir. Tarçını su ile ya da yoğurda karıştırarak tüketebilirsiniz.Süt yaşlı bebek fark etmeksizin herkesin oldukça fazla tükettiği bir besin. Bu besin yeterli miktarda ve doğru şekilde tüketildiği zaman insan vücudu için oldukça faydalı bir besin. Fakat fazla tüketildiği zaman ya da bir vücutta bir sorun olduğunda bağırsaklarda gaz yapabiliyor. Sütün gaz yapmaması için sütü yeteri kadar tüketmeli fazla tüketmekten kaçınmalıyız. Laktozsuz ve yağsız sütleri tercih etmeliyiz. Sütün içerisine zencefil ya da kakao karıştırılması da sütün gaz yapıcı etkisini azaltan bir uygulamadır.Bebeği için kalsiyum kaynağı olan anneler için gebelik döneminde süt tüketimi çok önemlidir. Eğer gebelik döneminde yeteri kadar süt içilmez ise bebek kemik gelişimi için gerekli olan kalsiyumu anneden alır ve annenin vücudunda kemir erimesi gibi kalsiyum eksikliği hastalıkları başlar. Bu gibi sebeplerden dolayı gebelerin hamilelik döneminde günde 3 bardak süt içmesi hem bebek için hem de anne için tavsiye edilmektedir.Süt gaz yapar mı, sütün gaz yapması nasıl önlenir ve sütün gaz yapmaması için alınabilecek önlemler nelerdir gibi soruların yanıtı bu şekilde açıklanmıştır.