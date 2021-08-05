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MİT imamı FETÖ'nün manipülasyonunu ifşa etti!

MİT imamı FETÖ'nün manipülasyonunu ifşa etti!

Geçtiğimiz günlerde yakalanan ve itirafçı olan FETÖ'cü Salim Zeybek, örgüt ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Zeybek, örgüt evine getirilen çocuklara, ailelerinin haberinin olmaması için neler yapıldığını bir bir anlattı.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:27
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:39
MİT imamı FETÖ'nün manipülasyonunu ifşa etti!

Geçtiğimiz günlerde itirafçı olan FETÖ'nün MİT imamı Salim Zeybek, örgüt ile ilgili birçok yeni itirafta bulundu. 

FETÖ'nün MİT imamı Salim Zeybek tedbirin örgüt içerisinde farklı bir anlam taşıdığını söyleyerek 'tedbir yapmak' ifadesinin kullanıldığını söyledi. Yayınladığı videoyla örgüt hakkındaki bildiklerini anlatan Zeybek, örgüt içinde mantığa yatmayan her durum için bir açıklama yapıldığı, açıklamanın olmadığı durumlarda ise 'Hoca efendi böyle istedi' denilerek konunun kapatıldığını söyledi.

ÖRGÜTLE GÖRÜŞMEYİ AİLELERİNE SÖYLEMELERİ YASAKMIŞ


Abilerle görüşen veya örgüt evlerine giden çocukların bu durumu aileleriyle paylaşmaması hakkında uyarılar yapıldığını dile getiren mahrem imam Salim Zeybek, 'Tedbire riayet eden insanların zaman içerisinde ikili bir hayat yaşamaları söz konusu olur. Ailesi farklı bir kulvarda giderken kendisi başka bir alemde yaşayan bir insan profili çıkar. Örneğin bir ortaokul talebesi, başlamış olduğu resmi bir askeri okul, polis koleji, buralardaki eğitim sürecinde hafta sonları abileriyle sohbet ettiğini, onlarla vakit geçirdiğini çoğu zaman ailelerinin karşı çıkacağı düşünülerek söylememesi istenir. Üniversiteyi kazanıp gelen bir öğrenci evlerde kaldığını ailesine, arkadaşlarına söyleyemez, bu tedbirin sonucudur. Yaz döneminde çeşitli faaliyetler olur bunları yaparken bir şekilde vaktini üniversite okuduğu şekilde geçirmesi gerekir fakat ailesine söyleyemez. Yalanla aileyi idare etmeye çalışır' dedi.



'UFAK DOKUNUŞLARLA İNSANLARIN KAFA YAPILARI FARKLILAŞIYOR'


Örgüte katılan insanların bu hamlelerle durumları sorgulamamaya başladığını anlatan Zeybek, mantığa uymayan şeyler hakkında mutlaka bir açıklama yapıldığını belirtti. Zeybek, 'Ufak dokunuşlarla insanların kafa yapıları yavaş yavaş farklılaşır. Bazı anormal şeyleri normal görmeye başlarsınız, biz bunu niye yapıyoruz diye sorgulamadan, ot gibi uygulamaya başlarsınız. Mantığınıza uymayan şeylerin mutlaka açıklaması vardır. Eğer açıklama yoksa son nokta olarak 'Hoca efendi böyle istedi' diyerek konu kapatılır. Tedbir uygulanması talep edilen alanların başında iletişim gelir. Bu alanda özellikle tedbir uygulanması gerekir ki sizin peşinize düşeceklerin eline koz geçmesin, herhangi bir iz bırakılmasın ve bu şekilde kendi işinizi görebilesiniz. Örneğin ikinci telefon kullanımı, internet tabanlı uygulamaların kullanımı, Bylock patladıktan sonra yeni uygulamalar türetilmesi, özellikle VPN bile kullanmaya gerek duymayacak şekilde kullanılabilen uygulamalar üretilmesi, tedbire riayetin bir gereği olarak örgüt içinde yapılır' diye konuştu.

'BİRÇOK TEDBİRE RİAYET KURALI VAR'


Ulaşımda da tedbire riayet istendiğini dile getiren Zeybek, Amerika uçuşlarının aktarmalı olması gerektiğini ve tedbir adı altında gizlenmek için çeşitli yollara başvurulduğunu anlattı. Zeybek, 'Amerika'ya yapılacak seyahatlerde aktarmalı şekilde gitmek, direkt uçuş yerine Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerin üzerinden aktarma yaparak gitmek, mümkünse bu aktarma yapılan yerlerde birkaç gün konaklamak gerektiği üzerine yönlendirmelerde bulunulur. Yurtdışına yapılacak seyahatlerde firmalara elden geldiğince kimlik bilgisi verilmemesi talep edilir.


Bunların hepsi yine tedbire riayet için yapılan uygulamalardır. Diğer yandan kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının sanki başka grupların sempatizanıymış gibi kendilerini lanse edebilmeleri için grupların toplantılarına, ortamlarına girip çıkmasının istenmesi ve oralarla irtibatlı olduklarını gösterecek izler bırakmaları talep edilir. Kod isimler, hangi gruplara mensup gibi görünmesi görünüyorsa onun ritüellerini yapması, bıyık bırakmak gibi tedbir kuralları uygulanır' dedi.

Fetö Mİt ImamıSalim ZeybekTedbir Harekatı


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