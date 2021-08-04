4 Ağustos Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 12. Gününde heyecan devam ediyor! Bugün pek çok milli sporcumuzun sahalara çıkacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda birbirinden farklı alanları göreceğiz. 4 Ağustos 2021 günü seyircinin karşısına çıkacak olan karşılaşmalarda nefesler tutuldu! İşte 4 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!