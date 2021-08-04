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4 Ağustos Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

4 Ağustos Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 12. Gününde heyecan devam ediyor! Bugün pek çok milli sporcumuzun sahalara çıkacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda birbirinden farklı alanları göreceğiz. 4 Ağustos 2021 günü seyircinin karşısına çıkacak olan karşılaşmalarda nefesler tutuldu! İşte 4 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!

Güncel / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 09:14
4 Ağustos Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında madalya heyecanı dorukta! Olimpiyat oyunlarının son günlerine doğru giderken karşılaşmalar daha çok araştırılıyor. Milli sporcularımızın 12. Gününe geldiği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecanlı bekleyiş başladı! Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 4 Ağustos Çarşamba Tokyo 2020 Olimpiyat Programı

4 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı

4 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


00.30 Yüzme Maratonu

03.00 Voleybol – Türkiye Güney Kore

03.00 Atletizm

05.00 Güreş

06.25 Kaykay Park

07.40 Basketbol

08.00 Boks

08.00 Su Topu

08.30 Masa tenisi

08.30 Yelken

09.30 Bisiklet

12.15 Güreş

12.15 Güreş

12.30 Atletizm

13.00 Binicilik

13.00 Hokey

13.30 Artistik yüzme

13.50 Halter

14.45 Hentbol 15.30 Voleybol

4 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı

4 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

Tokyo Olimpiyatlarında Bugün Hangi Müsabakalar Var?4 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları Günün Programı4 Ağustos 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


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