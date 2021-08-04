2019'da 'Bağışlarla yangın söndürme uçağı alacağım' diyen Tunç Soyer paraları ne yaptı?

Türkiye yaklaşık 8 gündür süren orman yangınları ile mücadeleye devam ediyor. Türkiye genelinde 34 ilde çıkan 160 yangın kontrol altına alınırken, 5 ilde devam eden 14 farklı orman yangını ise sürüyor.



Karadan orman işçileri ve itfaiyenin, havadan ise ekiplerin müdahalesini gölgelemek isteyen ve orman yangınları üzerinden siyasi rant peşinde koşan başta CHP olmak üzere muhalif kesimler özellikle Türk Hava Kurumu'nun eski uçakları üzerinden algı yaratma çabası içerisine girdi. Bu isimlerden biri olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında FOX TV'de katıldığı bir programda orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptığı ve belediye bünyesine yangın söndürme uçağı alınacağını söylediği ortaya çıktı.



KONSER TAM 9 SAAT SÜRDÜ



İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen ve kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül'de yapılan organizasyonda konserler tam 9 saat sürdü. Konserde Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Gazapizm, Hayko Cepkin ve Haluk Levent gibi isimler sahne aldı.



Ünlü isimler yardım organizasyonu için para almadan sahneye çıkarken, bu durum belediyenin organizasyon giderlerinin de minimum seviyede olmasını sağladı.





'İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri' adı verilen organizasyon öncesi katıldığı her yerde "Yangın söndürme uçağı alacağım" diyerek şov yapan Soyer, organizasyonda da sahneye çıkarak teşekkür etmeyi ihmal etmedi.



PARALAR NEREDE?



FOX TV'deki programda konuşan Soyer, 9 Eylül 2019 tarihinde yapılan konserlerde yapılacak bağışla yangın söndürme uçağı alınmasının hedeflendiğini söylemişti. Soyer, "Hedefimiz uçak almak. Ama ne kadar bağış toplayacağımızı öngörmek mümkün değil. 9 Eylül'de büyük bir konser olacak. İzmirliler o duyarlılığı gösterirlerse niyetimiz helikopteri, uçağı İzmirlilere getirmek olacak. Bunu araştırıyoruz." diyerek vaatte bulundu.Ancak konserin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen konserde toplanan bağış miktarı ile ilgili bir bilgi paylaşmayan Soyer'in bu paraları ne yaptığı da merak konusu oldu.