CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 milyon 915 bin liralık heykel ihalesi

Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert olan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.



Bu belediyelerin başında ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi geliyor..



Geçtiğimiz aylarda yeni bir proje başlatan Tunç Soyer liderliğindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Limanı bölgesine 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda DEAŞ saldırısında yaşamını yitiren 103 kişinin heykelinin yapmı için ihale açtığını duyurdu.



EN PAHALI HEYKEL İHALELERİNDEN BİRİ



Tunç Soyer'in, bu proje için açtığı ihale,1 milyon 915 bin liralık teklif sunan bir şikete verildi.



103 ÇELİK SİLÜET



Yeni Asır'dan Erhan Gülenç'in haberine göre, Alsancak Garı karşısında Atatürk Caddesi ile Liman Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Asteğmen Besim Bey Parkı'nda yapılacak anıt, 'aydınlığa yürüyüş' temasıyla katliamda yaşamını yitiren 103 kişiyi merkezine alıyor. Anıtta 1 santimetre kalınlığında 103 çelik siluet yer alacak.



YAŞLARA GÖRE HEYKELLERİN BOYU UZAYACAK



10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerin geldikleri bölgeler ve yaşlarına göre ayrıldığı projede, yaş arttıkça anıtların boyu uzayacak ve sonunda bir çember oluşacak.



Yitip gidenlerin dünyasını simgeleyen çember bir hayat çemberi olarak ele alınacak.



RAYLI SİSTEM



103 çelik anıt, her biri kendine özel raylar üzerinde ziyaretçiler tarafından itilerek harekete geçirilebilecek. Katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04'te ise çelik anıtlar birleşip yanan bir alev silueti oluşturacak.



103 ışık huzmesi zeminde ışık olarak ilerleyip bu ışıklar 10 Ekim'de ortadaki büyük ışığı aktif hale getiriyor. Bu eylem, her 10 Ekim'de tekrar edilecek.