2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı sonrasında tercihler büyük önem taşıyor. Üniversite hayali kuran üniversite adaylarının istediği yere yerleşebilmek adına gerçekleştirecekleri YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 YK'de kaç tercih hakkı var?





YKS Tercihleri Ne Zaman?



YKS Tercihleri Nasıl Yapılır?



YKS'de Kaç Tercih Hakkı Var?

2021 YKS Tercihleri Ne Zaman Açıklanacak?



YKS tercih döneminin gelmesiyle birlikte YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusu üniversite adayları tarafından merak edilmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı Profesör Dr. Halis Aygün öğrencilerden gelen soruyu yanıtsız bırakmadı. Bu yıl gerçekleştirilecek olan 2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteye gitmek isteyen adaylar bu süre içerisinde YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki,2021 YKS tercihler internet üzerinden gerçekleştirilecek. Tamamen internet üzerinden gerçekleştirilecek tercihler için üniversite adayları T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesine giriş yapacak. ÖSYM'nin resmi web sitesi içerisinde yer alan tercih işlemleri kısmından istedikleri okula göre tercihlerini gerçekleştirecekler.Bu bilgilerin verilmesi sonrasında merak edilen bir diğer konu ise YKS'de kaç tercih hakkı var? Sorusu oldu. 2021 YKS tercihi yapacak olan üniversite adayları tercih süresince 24 tercih hakkına sahip olacaklar. YKS tercih sisteminde tercih ettikleri 24 okula ve bölüme yer verilecek. Peki,2021 YKS tercihlerinin hangi tarihler arasında açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Tercihlerin yapılmasının ardından bir açıklama gerçekleştirilmesi bekleniyor.ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yayınlandı.