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Orman yangını çıkan bölgelere maddi yardım!

Orman yangını çıkan bölgelere maddi yardım!

Orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yangının çıkış anından itibaren tüm imkanlar vatandaşlar için ivedilikle seferber edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangınların yoğun yaşandığı 5 ilde nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. AFAD orman yangınlarının çıktığı Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye toplam 62,5 milyon TL nakdi yardım gönderildiği açıklandı.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 15:50
Orman yangını çıkan bölgelere maddi yardım!

AFAD'dan yapılan açıklamada, devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürerken, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, ön iyileştirme çalışmalarının da yürütüldüğü belirtildi.

Özellikle yangınların yoğun yaşandığı 5 ilde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, halihazırda 1759 kişiye barınma hizmeti verildiği, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için, yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edildiği aktarıldı.

AFAD açıklamasında, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek dağıtılmakta olup, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda 1700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtılmıştır." denildi.

"HER TÜRLÜ KAYBI TELAFİ EDEBİLECEK GÜCE VE İMKANA SAHİBİZ"


Başkan Erdoğan, Marmaris'te yangından etkilenen bölgeleri incelemiş, ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Türkiye bu yangınların izlerini kısa sürede silecektir. Her türlü kaybı telafi edebilecek güce ve imkana sahibiz. Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değil. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurla başlayacağız. "


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