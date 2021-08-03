Busenaz Çakıroğlu Kimdir? Busenaz Çakıroğlu Kaç Yaşında? Kaç Kilo?

Busenaz Çakıroğlu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi. 2019 yılında Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandıran Busenaz Çakıroğlu bu kez de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birinciliğe oynuyor. Peki, başarısı ile kadınlara güç veren Busenaz Çakıroğlu kimdir? Busenaz Çakıroğlu nerelidir?





Busenaz Çakıroğlu Kimdir?



Busenaz Çakıroğlu Kaç Yaşında?



Busenaz Çakıroğlu Nerelidir?



Busenaz Çakıroğlu'nun Başarıları Nelerdir?



Milli sporcularımız arasında yer alan ve bu yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Busenaz Çakıroğlu 1996 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Üniversite hayatını Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde gerçekleştiren Busenaz Çakıroğlu ilk kez 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenmiş olan EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda almıştır. Ardından başarısına başarı katan26 Mayıs 1996 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Çakıroğlu bu yıl 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmektedir. Madalyayı garantileyen ve gösterdiği mücadele ile akıllara kazınan Busenaz Çakıroğlu 25 yaşındadır.Başarılı milli sporcu Busenaz Çakıroğlu aslen Trabzonludur ancak üniversite eğitimini Düzce'de almıştır. Peki,Milli sporcularımız arasında yer alan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları başarısı ile gündemdeki yerini koruyan• 2019 yılında Rusya'da AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya,• Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda altın madalya,• Minsk'te düzenlenen 2019 yılı Avrupa Oyunları'nda altın madalya,• Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda en iyi kadın boksör seçilmiştir,• 2021 yılında Sırbistan'da yapılan 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya,Alarak pek çok başarıya imza atmıştır.İşteve başarıları!